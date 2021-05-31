***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 0 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618Transferler39.486 67.731.848 -67.771.334 0 0Dönem Karı (Zararı)5.408.114 5.408.114 5.408.114Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.408.114 219.140.935 219.140.935Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 0 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624Transferler3.645.986 74.372.879 -78.018.865 0 0Dönem Karı (Zararı)362.358.292 362.358.292 219.986.486 582.344.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)245.547.954 148.485 -15.749.914 229.946.525 169.407.774 399.354.299Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-139.385.722 -139.385.722 -93.680.384 -233.066.106Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)938.459 938.459 938.459Dönem Sonu Bakiyeler33.000.000 148.055.900 0 489.461.711 228.790 -15.749.914 4.698.559 -26.673.077 362.358.292 995.380.261 503.833.949 1.499.214.210Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-514.511.207 -30.764.649Dönem Karı (Zararı)362.358.292 5.408.114Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)362.358.292 5.408.114Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-997.046.573 47.456.954Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.080.381 2.812.803Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 38.040Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 38.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler214.978 31.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler247.447 31.321Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-32.469Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-3.188.618 -237.776Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-3.147.473 -237.776Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-41.145 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 10.102.462Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-614.956.877 -11.011.987Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-15.749.914Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-599.206.963 -11.011.987Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-130.205.968 5.188.629Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-82.906 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-82.906 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-253.907.563 40.533.462İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler120.124.048 -83.424.662Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.075.188 4.326.875İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.075.188 4.326.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.881.200 4.094.401İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.881.200 4.094.401Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-13.342.610 -117.918Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-13.342.610 -117.918Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.774.447 -54.743Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-22.108.604 -18.810.713Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.417.342 -73.387.406İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.417.342 -73.387.406Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)116.183 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler98.489.012 147.435Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)98.489.012 147.435Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.830.141 360.475İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.830.141 360.475Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.095.475 16.932Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-514.564.233 -30.559.594Alınan Faiz3.147.473 50.091Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.443 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.061.004 -255.146YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-69.299.739 -4.365.010Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri626.785 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri626.785 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.572.510 -4.365.010Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-73.572.510 -4.365.010Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.645.986 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI438.098.594 16.104.434Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri50.000 0Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)13.068.687 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri422.913.981 32.479.590Kredilerden Nakit Girişleri422.913.981 32.479.590İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış20.113.940 0İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış0 -3.571.245Ödenen Faiz-18.048.014 -12.803.911YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.712.352 -19.025.225NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-145.712.352 -19.025.225DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ217.704.672 26.888.737DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.992.320 7.863.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri71.992.320 217.704.672Ticari Alacaklar20.928.009 13.894.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar20.928.009 13.894.492Diğer Alacaklar9.883.292 261.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.883.292 261.651Stoklar18.349.614 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler32.142.051 6.933.447İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler32.142.051 6.933.447Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 3.520.965 328.311Diğer Dönen Varlıklar12 54.982.027 41.639.417ARA TOPLAM211.798.278 302.886.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR211.798.278 302.886.051DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 50.000Ticari Alacaklar284.087 24.528İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar284.087 24.528Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 39.287.866 39.287.866Maddi Duran Varlıklar2.316.581.340 1.002.001.189Arazi ve Arsalar7 156.520.999 70.083.839Binalar7 7.527.023 7.567.307Tesis, Makine ve Cihazlar7 2.134.170.691 911.250.292Taşıtlar7 13.927.334 10.479.556Mobilya ve Demirbaşlar7 2.690.941 1.835.789Yapılmakta Olan Yatırımlar7 1.744.352 784.406Maddi Olmayan Duran Varlıklar229.584 266.909Şerefiye0 79.243Diğer Haklar8 10.537 7.468Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 219.047 180.198Peşin Ödenmiş Giderler0 3.100.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.100.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.356.382.877 1.044.730.492TOPLAM VARLIKLAR2.568.181.155 1.347.616.543KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar139.858.782 92.090.935İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar139.858.782 92.090.935Banka Kredileri5 139.724.630 91.976.734Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 134.152 114.201Ticari Borçlar39.379.564 3.045.038İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar39.379.564 3.045.038Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar614.142 497.959Diğer Borçlar68.915.970 11.971.889İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 32.085.829 11.971.889İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.830.141 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.119.312 13.214.787Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 131.650 0Kısa Vadeli Karşılıklar81.351 113.820Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 81.351 113.820Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler100.110.861 1.621.849İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 100.110.861 1.621.849ARA TOPLAM359.211.632 122.556.277TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER359.211.632 122.556.277UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar695.727.727 338.629.607İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar695.727.727 338.629.607Banka Kredileri5 695.727.727 338.629.607Uzun Vadeli Karşılıklar188.790 193.653Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 188.790 193.653Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 13.838.796 143.974.382TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER709.755.313 482.797.642TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.068.966.945 605.353.919ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar995.380.261 528.454.020Ödenmiş Sermaye13 33.000.000 33.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 148.055.900 148.055.900Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 -13.068.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)489.690.501 243.994.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)489.690.501 243.994.062Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 489.461.711 243.913.757Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 228.790 80.305Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.749.914 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-15.749.914 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -15.749.914 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.698.559 1.052.573Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)-26.673.077 37.401.307Net Dönem Karı veya Zararı362.358.292 78.018.865Kontrol Gücü Olmayan Paylar503.833.949 213.808.604TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.499.214.210 742.262.624TOPLAM KAYNAKLAR2.568.181.155 1.347.616.543Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat40.904.939 28.878.996Satışların Maliyeti-16.101.353 -4.275.950TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.803.586 24.603.046BRÜT KAR (ZARAR)24.803.586 24.603.046Genel Yönetim Giderleri14 -7.515.630 -2.661.048Pazarlama Giderleri14 -976.429 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 43.002.701 992.841Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -8.348.858 -2.111.226ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)50.965.370 20.823.613Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 632.590.488 11.062.738Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -14.332.967 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)669.222.891 31.886.351Finansman Gelirleri17 11.954.506 308.069Finansman Giderleri17 -105.415.096 -21.597.677SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)575.762.301 10.596.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.582.477 -5.188.629Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.582.477 -5.188.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)582.344.778 5.408.114DÖNEM KARI (ZARARI)582.344.778 5.408.114Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar219.986.486 0Ana Ortaklık Payları362.358.292 5.408.114Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar245.817.160 -15.307Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)245.547.954 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 218.867 -12.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler50.339 -2.755Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri50.339 -2.755Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar12.127.434 0Yabancı Para Çevrim Farkları15.749.914 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)15.749.914 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.622.480 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.622.480 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)257.944.594 -15.307TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)840.289.372 5.392.807Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları840.289.372 5.392.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939212BIST