***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 17.518.803 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.324 143.846.324Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler72.443.069 -72.443.069Dönem Karı (Zararı)-6.357.017 -6.357.017 -6.357.017Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)30.853.397 30.853.397 30.853.397Sermaye Avansı6.057.800 6.057.800 6.057.800Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.428.917 -3.428.917 -3.428.917Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 17.518.803 43.279.612 6.057.800 70.472.389 -6.357.017 170.971.587 170.971.587Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717Transferler81.622.220 -81.622.220Dönem Karı (Zararı)586.630.627 586.630.627 586.630.627Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)537.836.430 57.947 -25.199.862 512.694.515 512.694.515Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-330.237.171 -330.237.171 -330.237.171Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.199.076 -1.199.076 -1.199.076Dönem Sonu Bakiyeler64.000.000 177.664.779 0 719.750.589 52.701 -25.199.862 -179.341.638 586.630.627 1.343.557.196 1.343.557.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-578.697.008 -80.142.639Dönem Karı (Zararı)586.630.627 -6.357.017Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)586.630.627 -6.357.017Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.186.621.374 1.934.286Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.180.308 946.402Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 18.980Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 18.980Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler155.836 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler140.726 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15.110 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.092.006 -5.056Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.021.689 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-70.317 -5.056Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler-330.237.171 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-332.118.349 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-25.199.862 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-306.918.487 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-124.670.333 973.960Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.122 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14.122 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-401.825.537 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.437.903 -75.723.873Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.295.400 1.032.356İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.295.400 1.032.356Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.737.305 6.837İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.737.305 6.837Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-13.864.078 -2.672.906Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-13.864.078 -2.672.906Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.774.447 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-20.923.565 -244.949Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.586.015 -74.100.848İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-65.586.015 -74.100.848Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27.354 41.879Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler99.513.247 174.910Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)99.513.247 174.910Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.779.679 38.848İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)36.779.679 38.848Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-3.250.461 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-580.552.844 -80.146.604Alınan Faiz2.021.689 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-165.853 3.965YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-68.420.678 -3.373.716Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri50.000 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -33.600.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.243 18.062.893Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.243 18.062.893Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.350.845Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-67.350.845Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.199.076 12.163.391FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI524.974.863 73.462.780Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 28.100.000Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-15.169.416 -17.518.803Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri420.846.865 60.222.730Kredilerden Nakit Girişleri420.846.865 60.222.730İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış136.332.192 2.658.853Ödenen Faiz-17.034.778 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.142.823 -10.053.575NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-122.142.823 -10.053.575DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ189.344.383 16.689.156DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67.201.560 6.635.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri67.201.560 189.344.383Ticari Alacaklar19.667.371 12.640.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar19.667.371 12.640.619Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar10.181.767 8.187İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 436.275 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.745.492 8.187Stoklar18.349.614 22.124.061Peşin Ödenmiş Giderler20.926.867 3.302İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.926.867 3.302Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 297.503 0Diğer Dönen Varlıklar54.544.151 40.680.073İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 54.544.151 40.680.073ARA TOPLAM191.168.833 264.800.625TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR191.168.833 264.800.625DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 50.000Diğer Alacaklar266.973 6.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar266.973 6.143Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.600.000 1.600.000Maddi Duran Varlıklar2.276.867.643 967.102.015Arazi ve Arsalar141.051.000 54.613.840Tesis, Makine ve Cihazlar7 2.134.585.122 911.714.099Mobilya ve Demirbaşlar1.231.521 774.076Maddi Olmayan Duran Varlıklar157.654 237.412Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 157.654 237.412TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.278.892.270 968.995.570TOPLAM VARLIKLAR2.470.061.103 1.233.796.195KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları136.288.725 81.087.560İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları136.288.725 81.087.560Banka Kredileri5 136.288.725 81.087.560Diğer Finansal Yükümlülükler22.536 14.346Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5 22.536 14.346Ticari Borçlar37.312.979 102.977.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 0 101.487.407İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar37.312.979 1.489.722Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar117.030 89.676Diğer Borçlar173.565.558 17.412İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 136.768.467 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.797.091 17.412Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.694.089 12.944.550Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 131.650 0Kısa Vadeli Karşılıklar34.228 19.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 34.228 19.118Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler100.007.716 494.469İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 100.007.716 494.469ARA TOPLAM457.174.511 197.644.260TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER457.174.511 197.644.260UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar658.326.664 309.723.932İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar658.326.664 309.723.932Banka Kredileri5 658.326.664 309.723.932Uzun Vadeli Karşılıklar111.135 43.474Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 111.135 43.474Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 10.891.597 135.546.812TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER669.329.396 445.314.218TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.126.503.907 642.958.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.343.557.196 590.837.717Ödenmiş Sermaye13 64.000.000 64.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13 177.664.779 177.664.779Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 15.169.416Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)719.803.290 181.908.913Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)719.803.290 181.908.913Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 719.750.589 181.914.159Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 52.701 -5.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-25.199.862 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-25.199.862 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)13 -25.199.862 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-179.341.638 70.472.389Net Dönem Karı veya Zararı586.630.627 81.622.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.343.557.196 590.837.717TOPLAM KAYNAKLAR2.470.061.103 1.233.796.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat40.904.939 10.500.013Satışların Maliyeti-15.979.763 -4.251.038TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.925.176 6.248.975BRÜT KAR (ZARAR)24.925.176 6.248.975Genel Yönetim Giderleri14 -2.498.360 -551.783Pazarlama Giderleri14 -976.429 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 42.507.442 298.047Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -7.627.693 -1.608.834ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)56.330.136 4.386.405Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 632.513.672 11.011.987Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -14.332.967 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)674.510.841 15.398.392Finansman Gelirleri17 9.433.461 197.826Finansman Giderleri17 -104.231.401 -20.776.930SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)579.712.901 -5.180.712Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.917.726 -1.176.305Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.917.726 -1.176.305SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)586.630.627 -6.357.017DÖNEM KARI (ZARARI)18 586.630.627 -6.357.017Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları586.630.627 -6.357.017Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar177.721.039 43.111.498Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)177.664.779 55.271.151Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 73.065 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.805 -12.159.653Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-16.805 -12.159.653Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar25.199.862 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.727.093 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-7.527.231 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-7.527.231 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)202.920.901 43.111.498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)789.551.528 36.754.481Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları789.551.528 36.754.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939416BIST