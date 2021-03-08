***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2021 21:48
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Yönetim Kurulu Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 08.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni A Grubu Pay Sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi A Grubu Pay Sahibi tüzel kişilik olduğundan stopaja tabi değildir.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 Peşin 0,0070312 0,70312 0 0,0070312 0,70312
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 Peşin 0,0070312 0,70312 15 0,0059765 0,59765
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREESEN00016 0 0
B Grubu, ESEN, TREESEN00024 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 8 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımının ekli tablolarda yer aldığı şekilde gerçekleştirilmesine ve kar dağıtımının 2021 yılı Nisan ayı içerisinde, tek seferde yapılması hususlarının 2021 yılı Nisan ayında yapılması planlanan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ESENBOĞA KAR DAĞITIM TABLOSU 2020.pdf
EK: 2 ESENBOĞA DIVIDENT DISTRIBUTION TABLE 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 64.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 73.806.389 748.669,14
4. Vergiler ( - ) -7.815.831 165.752,1
5. Net Dönem Kârı 81.622.220 582.917,04
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -89.233
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 24.684,18 24.684,18
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.597.535,82 468.999,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 81.597.535,82 468.999,46
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 147.800
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.745.335,82
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 450.000
* Nakit 450.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 81.147.535,82
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 28.125 0,03 0,00703 0,703
B Grubu 358.593,75 0,44 0,00598 0,598
TOPLAM 386.718,75 0,47 0,00604 0,604
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916384
BIST