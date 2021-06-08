***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
08.06.2021 21:35
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan " Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941264
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05524,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,61
|Açılış
|: 524,33
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6126
|8,6155
|% 0,03
|
|Euro
|10,4945
|10,5008
|% -0,04
|
|Sterlin
|12,1570
|12,2180
|% -0,13
|
|Frank
|9,5682
|9,6258
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,04
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|0,56
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Seans Raporu
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