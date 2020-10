***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Kızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / AnkaraÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler YSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARAYSF-2 ve SNL-2 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 26 Ada Akyurt ANKARAYSF-3 ve SNL-3 GES:Teberik Köyü Aşağı Kıran Mevkii 3727 Parsel 1 Ada Akyurt ANKARAKAZAN-1-2-3 GES:Çalta Mah. 120 Ada 3 Parsel Kahramankazan ANKARAMARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARAASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATRAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGATKARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGATGÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİRGÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİRASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYONŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt BilecikSERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt Bilecikİnternet Adresi www.esenbogaelektrik.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@esenbogaelektrik.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKızılırmak Mah. 1450 Sk. ATM Plaza B Blok No:1/67 Çankaya / ANKARA 03124671833 03124676186Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSemih KÖKDEN Yatırımcı İlişkileri Müdürü - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 13.07.2020 03124671833 semih.kokden@naturelenerji.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754Gökhan KILIÇ Muhasebe ve Finans Müdürü 13.07.2020 03124671833 muhasebe@naturelenerji.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Elektrik Enerjisi ÜretimiŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPAY 09.10.2020 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)YUSUF ŞENEL 25456000 TRY 39,78Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 4000000 TRY 6,25 Genel Kurul toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir paya karşılık 5 oy hakkına sahiptir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 60000000 TRY 93,75 Yok İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Cp Elektrik Yatırım San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Cl Naturel Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel 1 İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCEM GÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Akçal Eğitim Kurumları A.Ş., Yönetim Kurulu Üyes Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırUĞUR YİĞİT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır