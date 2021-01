***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARAYSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARAAGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARAAGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARAYSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü ahramankazan ANKARAASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGATRAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGATKARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGATGÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİRGÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİRASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYONŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt BilecikSERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt BilecikKURAL-1-2 GES VE MARAL-2-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1453 Parsel Sinanpaşa AFYONKURAL-3 GES VE MARAL-3 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 1653 Parsel Sinanpaşa AFYONKURAL-4 GES, MARAL-4 GES SORAL GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1711 Parsel Sinanpaşa AFYONKURAL-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1688 Parsel Sinanpaşa AFYONMARAL-1 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 495 Parsel Sinanpaşa AFYONFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Elektrik enerjisi üretimi, endüstriyel ve ticari çatı müteahhitlik faaliyetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Cl Naturel Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel 1 İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCEM GÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Akçal Eğitim Kurumları A.Ş., Yönetim Kurulu Üyes Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırEBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim KomitesiZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim KomitesiHİLAL ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması KomitesiBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiMARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 25000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkULUS ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5550000 5550000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSNL ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYSF ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkAGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSAF AKÇE ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3350000 3350000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkENERGES 9 ELEKTRİK ÜRETİM DAN.SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2100000 2100000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkENERGES 1 ELEKTRİK ÜRETİM DAN.SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBERRAK GES 1 ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN 13 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkHANEL GLOBAL GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 200000 200000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARGÜN 1 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkŞEVVAL GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkASED DANIŞMANLIK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER4GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkBOZOK GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkÇAPANOĞLU GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkDESTİ GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSORGUN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkYOZGAT GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkRAMGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSERRA GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜNEŞ 5 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMARAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkKURAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSORAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL1GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL6GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL7GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkGÜL8GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkSARIGES ENERJİ İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı OrtaklıkMAVİGES ENERJİ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903785BIST