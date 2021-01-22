***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.01.2021 08:58
***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler MARGÜN 13 GES: Pazar Mah. Kavuncu Çambaşı Mevkii 228 Ada 41 Parsel Kızılcahamam ANKARA
YSF-1 ve SNL-1 GES: Yeşiltepe Mah. 3298 Parsel 38 Ada Akyurt ANKARA
AGAH - 3 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 21 Ada Akyurt ANKARA
AGAH-1, ULUS1 ve SAF AKÇE-1 GES: Karacalar Köyü 3544 Parsel 27 Ada Akyurt ANKARA
YSF-2, SNL-2 GES: Karacalar Köyü ahramankazan ANKARA
ASLAN-1 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 1 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
ASLAN-2 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 119 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
ASLAN-3 GES: Aslanlıkarabuğra Köyü 117 Ada 2 Parsel Akdağ Madeni YOZGAT
RAMGES GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 44 Parsel Sorgun YOZGAT
KARAKAYA-4-5 GES: Aşağıkarakaya Köyü 136 Ada 45 Parsel Sorgun YOZGAT
GÜL-1-2-3-5-6-7 GES: Çayırlık Köyü 220 Ada 2-3 Parsel Merkez NEVŞEHİR
GÜL-8, MAVİGES VE SARIGES: Çayırlık Köyü 140 Ada 24-25 Parsel Merkez NEVŞEHİR
ASED-1-2-3 GES: Yüreğil Köyü 2979-2980 parsel Dazkırı AFYON
ŞEVVAL GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2648 Parsel Söğüt Bilecik
SERRA GES: Zemzemiye Mahallesi 0 Ada 2650 Parsel Söğüt Bilecik
KURAL-1-2 GES VE MARAL-2-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1453 Parsel Sinanpaşa AFYON
KURAL-3 GES VE MARAL-3 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 1653 Parsel Sinanpaşa AFYON
KURAL-4 GES, MARAL-4 GES SORAL GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1711 Parsel Sinanpaşa AFYON
KURAL-5 GES: Bulca Köyü Gedikaltı Mevki 1688 Parsel Sinanpaşa AFYON
MARAL-1 GES: Bulca Köyü Şeytanlık Mevki 495 Parsel Sinanpaşa AFYON
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Elektrik enerjisi üretimi, endüstriyel ve ticari çatı müteahhitlik faaliyetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri.
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YUSUF ŞENEL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Hermes Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Paragon Elektrik Üretim A.Ş. Yön.Krl.Bşk - Naturel Healthcare Medikal A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Cl Naturel Hayvancılık San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk - Bosphorus Uluslararası Tic. Ve Loj. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel İleri Savunma Sistemleri A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel 1 İnşaat San. Ve Tic. A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - Naturel Holding A.Ş., Yön.Krl.Bşk. - We Data Bilişim San. Ve Tic.A.Ş., Yön.Krl.Bşk. Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEM GÖÇMEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Akçal Eğitim Kurumları A.Ş., Yönetim Kurulu Üyes Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
EBRU ŞENEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim Komitesi
ZİYA AKBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Denetçi 09.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi İLKEM MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ. Müdür Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi - Kurumsal Yönetim Komitesi
HİLAL ASLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 09.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 40000000 40000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 25000000 25000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ULUS ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 5550000 5550000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SNL ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
YSF ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 4000000 4000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SAF AKÇE ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 3350000 3350000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERGES 9 ELEKTRİK ÜRETİM DAN.SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2100000 2100000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ENERGES 1 ELEKTRİK ÜRETİM DAN.SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
BERRAK GES 1 ELEKTRİK ÜRETİM SAN.TİC.A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGÜN 13 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 2000000 2000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
HANEL GLOBAL GAYRİMENKUL PAZ. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 200000 200000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARGÜN 1 ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ŞEVVAL GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ASED DANIŞMANLIK İNŞAAT ENERJİ ÜRETİM VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER4GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ER5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
BOZOK GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ÇAPANOĞLU GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
DESTİ GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SORGUN GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
YOZGAT GÜNEŞ ENERJİSİ SAN.VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
RAMGES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SERRA GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM VE SATIŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜNEŞ 5 ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MARAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
KURAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SORAL ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ Elektrik Enerjisi Üretimi 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL1GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL2GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL3GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL5GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL6GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL7GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
GÜL8GES ENERJİ TARIM İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
SARIGES ENERJİ İNŞAAT AKARYAKIT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
MAVİGES ENERJİ TEKSTİL İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. Elektrik Enerjisi Üretimi 10000 10000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903785
BIST