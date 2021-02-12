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***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.02.2021 18:31



***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 310000000 310000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 115000000 115000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 77000000 77000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 70000000 70000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi 17000000 17000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909435


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DARDL 34,98 10.183.098 % 10,00  
AVGYO 5,39 20.217.823 % 10,00  
KONTR 94,70 94.056.421 % 9,99  
BAKAB 29,06 57.680.695 % 9,99  
KRGYO 7,60 26.511.519 % 9,99  
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Frank 7,8453 7,8926 % -0,23  
Riyal 1,8661 1,8755 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 -1,28  
Altın Gr. 412 413 0,11  
Cumhuriyet 2.739 2.781 -29,00  
Tam 2.724 2.795 -32,32  
Yarım 1.317 1.352 -15,63  
Çeyrek 660 676 -7,82  
Gümüş.Ons 27,31 27,36 0,32  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 0,07  
B. Petrol 61,92 61,92 0,78  
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