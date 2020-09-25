***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu









***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporu )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. nin Halka Arzına ilişkin Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nun 2 ve 3 nolu Ekleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876785BIST