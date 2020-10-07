***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
07.10.2020 11:14
***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. paylarının Halka Arzında satışa sunulan payların % 5' inden fazlasını satın alan Gerçek/Tüzel kişi yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878968
BIST
12:571.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
12:577,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,8480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
12:579,2367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0846
|Açılış
|: 9,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
12:57476,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,93
|Açılış
|: 476,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler12:55
|VKING
|6,71
|3.868.478
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|DYOBY
|12,00
|24.847.854
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.705.527
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|1.118.321
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|157.866
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|194.473
|% -9,95
|
|SUMAS
|45,00
|49.860
|% -9,82
|
|GARAN
|7,03
|1.001.673.823
|% -1,13
|
|ODAS
|3,43
|963.961.248
|% 4,89
|
|ASELS
|18,60
|474.332.877
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|361.404.289
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,44
|329.312.415
|% -0,86
|
|ODAS
|3,43
|963.961.248
|% 4,89
|
|GARAN
|7,03
|1.001.673.823
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|229.903.991
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|326.088.108
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|112.701.843
|% 7,00
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8498
|7,8537
|% 0,72
|
|Euro
|9,2340
|9,2389
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,0738
|10,1244
|% 0,67
|
|Frank
|8,5133
|8,5646
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0853
|2,0958
|% 0,64
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,15
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,51
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.135
|3.213
|-12,46
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|-6,03
|
|Çeyrek
|760
|777
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,60
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,77
|