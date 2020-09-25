***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin Sermaye Piyasası Kurumu tarafından onaylanan İzahnamesi ve Ekleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876770BIST