***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.09.2020 17:53
***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin Sermaye Piyasası Kurumu tarafından onaylanan İzahnamesi ve Ekleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876776
BIST
18:051.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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En Düşük
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En Düşük
452,15
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|ISBIR
|2.852,00
|3.192.890
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|1.900.717
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.810.511
|% 10,00
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|CEMTS
|14,96
|245.603.747
|% 10,00
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|ATSYH
|2,75
|1.729.279
|% 10,00
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|HURGZ
|1,98
|473.988.617
|% -10,00
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|YONGA
|47,66
|5.932.991
|% -9,99
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|AYCES
|102,10
|40.002.851
|% -9,96
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|ARMDA
|66,00
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|% -9,96
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|SANFM
|8,07
|2.624.359
|% -9,93
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|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
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|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
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|ASELS
|17,22
|1.267.988.752
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|AKBNK
|5,10
|773.625.802
|% 1,19
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|KRDMD
|3,30
|727.306.741
|% 0,61
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|GARAN
|7,17
|3.449.031.754
|% 2,28
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|SISE
|7,07
|1.975.358.065
|% 3,51
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|ODAS
|2,69
|671.735.567
|% 2,67
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|AKENR
|2,06
|513.344.168
|% 3,00
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|ZOREN
|2,64
|626.406.768
|% 3,13
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,6626
|7,6650
|% 0,52
|
|Euro
|8,9083
|8,9190
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,7202
|9,7689
|% 0,33
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|Frank
|8,2184
|8,2679
|% 0,30
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|Riyal
|2,0373
|2,0476
|% 0,52
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-1,31
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|Altın Gr.
|460
|460
|1,77
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|Cumhuriyet
|3.052
|3.098
|8,00
|
|Tam
|3.036
|3.112
|9,33
|
|Yarım
|1.467
|1.505
|4,51
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|Çeyrek
|736
|753
|2,26
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|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,02
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|Gümüş Gr.
|5,69
|5,70
|0,02
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|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,00
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