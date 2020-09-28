***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25/09/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsenboğa Elektrik Üretim A.Ş. halka arzımız ile ilgili olarak KAP' da 25.09.2020 tarihinde yayınlanan izahnamenin 117. Sayfasında yer alan 25.2.4 nolu "Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:" isimli bölümde "dağıtım, halka arzın ikinci günündeki Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafından saat 13:10'da otomatik olarak yapılacaktır." denilmektedir. Ancak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından 25.09.2020 tarihinde yayınlanan 2020/62 sayılı "Borsada Halka Arzlarda Dağıtıma Girecek Emirlere ve Dağıtım Zamanına İlişkin Değişiklik hakkındaki duyuru" ile borsada birincil piyasada yapılacak satışlarda dağıtım zamanı "18:15' ten sonra" olarak değiştirilmiştir. Değişikliği kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876917BIST