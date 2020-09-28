***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
28.09.2020 12:39
***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. halka arzımız ile ilgili olarak KAP' da 25.09.2020 tarihinde yayınlanan izahnamenin 117. Sayfasında yer alan 25.2.4 nolu "Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:" isimli bölümde "dağıtım, halka arzın ikinci günündeki Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafından saat 13:10'da otomatik olarak yapılacaktır." denilmektedir. Ancak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından 25.09.2020 tarihinde yayınlanan 2020/62 sayılı "Borsada Halka Arzlarda Dağıtıma Girecek Emirlere ve Dağıtım Zamanına İlişkin Değişiklik hakkındaki duyuru" ile borsada birincil piyasada yapılacak satışlarda dağıtım zamanı "18:15' ten sonra" olarak değiştirilmiştir. Değişikliği kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876917
BIST
14:011.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:017,7982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,1400
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:019,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,1887
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:01465,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,06
|Açılış
|: 465,55
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:01
|EMNIS
|33,00
|1.702.792
|% 10,00
|
|ARTI
|9,25
|3.971.376
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|RODRG
|8,48
|1.954.383
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|GSRAY
|4,52
|71.882.058
|% -7,00
|
|KENT
|350,00
|2.964.317
|% -6,67
|
|SISE
|7,47
|1.682.919.790
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.180.948.266
|% -1,67
|
|ASELS
|17,50
|649.313.892
|% 1,63
|
|CEMTS
|15,70
|313.003.016
|% 4,95
|
|THYAO
|10,55
|302.297.452
|% 0,86
|
|SISE
|7,47
|1.682.919.790
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.180.948.266
|% -1,67
|
|ODAS
|2,68
|253.347.113
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|198.021.103
|% -0,47
|
|IHLAS
|1,09
|74.749.644
|% 0,93
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7944
|7,7982
|% 1,83
|
|Euro
|9,0877
|9,0959
|% 2,12
|
|Sterlin
|10,0264
|10,0767
|% 3,02
|
|Frank
|8,3795
|8,4300
|% 2,02
|
|Riyal
|2,0712
|2,0816
|% 1,75
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,60
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,97
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.076
|3.153
|31,82
|
|Yarım
|1.487
|1.525
|15,39
|
|Çeyrek
|746
|763
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,93
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,73
|5,74
|0,10
|
|B. Petrol
|42,66
|42,66
|0,25
|