Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

28.09.2020 12:39
GÜNCEL HABERLER



***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25/09/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. halka arzımız ile ilgili olarak KAP' da 25.09.2020 tarihinde yayınlanan izahnamenin 117. Sayfasında yer alan 25.2.4 nolu "Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:" isimli bölümde "dağıtım, halka arzın ikinci günündeki Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafından saat 13:10'da otomatik olarak yapılacaktır." denilmektedir. Ancak Borsa İstanbul A.Ş.'nin Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından 25.09.2020 tarihinde yayınlanan 2020/62 sayılı "Borsada Halka Arzlarda Dağıtıma Girecek Emirlere ve Dağıtım Zamanına İlişkin Değişiklik hakkındaki duyuru" ile borsada birincil piyasada yapılacak satışlarda dağıtım zamanı "18:15' ten sonra" olarak değiştirilmiştir. Değişikliği kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876917


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:011.124
Değişim :  0,01% |  0,09
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.124  
En Yüksek
1.131 En Düşük
1.116
BIST En Aktif Hisseler14:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 33,00 1.702.792 % 10,00  
ARTI 9,25 3.971.376 % 9,99  
YBTAS 20.693,00 1.321.175 % 9,99  
TKURU 855,40 11.445.252 % 9,99  
RODRG 8,48 1.954.383 % 9,99  
daha fazla
14:01 Alış Satış %  
Dolar 7,7944 7,7982 % 1,83  
Euro 9,0877 9,0959 % 2,12  
Sterlin 10,0264 10,0767 % 3,02  
Frank 8,3795 8,4300 % 2,02  
Riyal 2,0712 2,0816 % 1,75  
daha fazla
14:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 -3,60  
Altın Gr. 465 465 6,97  
Cumhuriyet 3.092 3.139 34,00  
Tam 3.076 3.153 31,82  
Yarım 1.487 1.525 15,39  
Çeyrek 746 763 7,70  
Gümüş.Ons 22,89 22,93 0,02  
Gümüş Gr. 5,73 5,74 0,10  
B. Petrol 42,66 42,66 0,25  
Seans Raporu 14:01
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru