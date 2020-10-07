***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ESEN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHalka arzına aracılık ettiğimiz Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1-2/10/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 8,50 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.Satış Sonuç GenelYatırımcı GrubuDağıtılan Nominal Tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi Karşılanan Başvuru SayısıYurtiçi Bireysel Yatırımcılar23.956.55099,82%249.009Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar16.0070,07%158Yabancı Bireysel Yatırımcılar27.2330,11%283Yabancı Kurumsal Yatırımcılar2100,00%Toplam:24.000.000100,00%249.452Halka Arzda, 283 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı, 249.009 yerli gerçek kişi yatırımcı ve 158 yerli kurumsal kişi yatırımcı olmak üzere toplam 249.452 yatırımcı 24.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878967BIST