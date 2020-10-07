***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 11:13
***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Halka arzına aracılık ettiğimiz Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1-2/10/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 8,50 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Satış Sonuç Genel
Yatırımcı Grubu
Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
23.956.550
99,82%
249.009
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
16.007
0,07%
158
Yabancı Bireysel Yatırımcılar
27.233
0,11%
283
Yabancı Kurumsal Yatırımcılar
210
0,00%
2
Toplam:
24.000.000
100,00%
249.452
Halka Arzda, 283 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı, 249.009 yerli gerçek kişi yatırımcı ve 158 yerli kurumsal kişi yatırımcı olmak üzere toplam 249.452 yatırımcı 24.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878967
BIST
13:001.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:007,8528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0550
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:009,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0831
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:00476,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 5,68
|Açılış
|: 476,49
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:00
|VKING
|6,71
|3.868.888
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|246.743
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.848.082
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.002.309.874
|% -1,13
|
|ODAS
|3,41
|974.019.081
|% 4,28
|
|ASELS
|18,60
|475.700.152
|% 0,32
|
|SISE
|6,84
|362.568.407
|% -0,15
|
|KRDMD
|3,45
|329.403.280
|% -0,58
|
|ODAS
|3,41
|974.019.081
|% 4,28
|
|GARAN
|7,03
|1.002.309.874
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,92
|231.244.590
|% 4,35
|
|ZOREN
|2,71
|327.480.468
|% 1,88
|
|YGYO
|1,08
|112.994.528
|% 8,00
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8503
|7,8528
|% 0,71
|
|Euro
|9,2276
|9,2352
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,0894
|10,1400
|% 0,83
|
|Frank
|8,5232
|8,5746
|% 0,76
|
|Riyal
|2,0874
|2,0979
|% 0,74
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,43
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,24
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.134
|3.212
|-13,94
|
|Yarım
|1.515
|1.554
|-6,74
|
|Çeyrek
|760
|777
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,17
|
|B. Petrol
|41,89
|41,89
|-0,76
|