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***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.10.2020 11:13
GÜNCEL HABERLER



***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Halka arzına aracılık ettiğimiz Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.' nin Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da 1-2/10/2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arz işleminde toplam 24.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı 8,50 TL satış fiyatından gerçekleşmiştir. Dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
    Satış Sonuç Genel

    Yatırımcı Grubu
    Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
    Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)
    Talebi Karşılanan Başvuru Sayısı

    Yurtiçi  Bireysel Yatırımcılar
    23.956.550
    99,82%
    249.009

    Yurtiçi  Kurumsal Yatırımcılar
    16.007
    0,07%
    158

    Yabancı  Bireysel Yatırımcılar
    27.233
    0,11%
    283

    Yabancı Kurumsal  Yatırımcılar
    210
    0,00%
    2

    Toplam:
    24.000.000
    100,00%
    249.452

 
Halka Arzda, 283 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 2 yabancı kurumsal yatırımcı, 249.009 yerli gerçek kişi yatırımcı ve 158 yerli kurumsal kişi yatırımcı olmak üzere toplam 249.452 yatırımcı 24.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878967


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BASCM 8,80 246.743 % 10,00  
BALAT 14,85 1.460.839 % 10,00  
DYOBY 12,00 24.848.082 % 9,99  
LUKSK 36,10 2.992.871 % 9,99  
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Riyal 2,0874 2,0979 % 0,74  
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Altın Ons 1.888 1.889 10,43  
Altın Gr. 476 476 5,24  
Cumhuriyet 3.148 3.196 -16,00  
Tam 3.134 3.212 -13,94  
Yarım 1.515 1.554 -6,74  
Çeyrek 760 777 -3,38  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 0,52  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,17  
B. Petrol 41,89 41,89 -0,76  
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