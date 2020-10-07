***ESEN* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.10.2020 11:14
***ESEN******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ESEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. paylarının Halka Arzında satışa sunulan paylardan idari sorumluluğu bulunan kişilerin alım işlemi yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878969
BIST
13:011.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:017,8515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,8520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8697
En Düşük
7,7815
13:019,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0807
|Açılış
|: 9,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2529
En Düşük
9,1278
13:01476,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,52
|Açılış
|: 476,33
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:01
|VKING
|6,71
|3.882.308
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|1.460.839
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.850.962
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.992.871
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.706.750
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|ASELS
|18,59
|476.316.676
|% 0,27
|
|SISE
|6,85
|363.189.703
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,44
|329.465.486
|% -0,86
|
|ODAS
|3,39
|980.479.451
|% 3,67
|
|GARAN
|7,03
|1.003.256.697
|% -1,13
|
|CEMAS
|1,91
|232.027.930
|% 3,80
|
|ZOREN
|2,72
|328.287.054
|% 2,26
|
|YGYO
|1,07
|113.254.811
|% 7,00
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8478
|7,8515
|% 0,69
|
|Euro
|9,2285
|9,2328
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,0821
|10,1327
|% 0,75
|
|Frank
|8,5165
|8,5678
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0860
|2,0965
|% 0,67
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|9,86
|
|Altın Gr.
|476
|476
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.196
|-16,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|-11,04
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|-5,34
|
|Çeyrek
|760
|778
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|0,17
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,68
|