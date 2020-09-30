***ESEN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
30.09.2020 16:48
***ESEN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'nun değerlendirildiği raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877489
BIST
16:571.142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:577,7697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0471
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:579,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0757
|Açılış
|: 9,0800
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|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,2060
En Düşük
9,0775
16:57471,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -5,37
|Açılış
|: 471,16
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:55
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.602.151
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.705
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.694.280
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.071.594
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,48
|4.446.719.317
|% 1,22
|
|ASELS
|19,38
|3.270.344.621
|% 4,14
|
|GARAN
|7,05
|1.369.233.441
|% 2,17
|
|KARSN
|3,11
|894.225.029
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,35
|727.164.345
|% 2,13
|
|SISE
|7,48
|4.446.719.317
|% 1,22
|
|KARSN
|3,11
|894.225.029
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,35
|727.164.345
|% 2,13
|
|GARAN
|7,05
|1.369.233.441
|% 2,17
|
|ASELS
|19,38
|3.270.344.621
|% 4,14
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7675
|7,7707
|% -0,59
|
|Euro
|9,0926
|9,0990
|% -0,87
|
|Sterlin
|9,9615
|10,0115
|% -0,49
|
|Frank
|8,3773
|8,4278
|% -1,01
|
|Riyal
|2,0659
|2,0762
|% -0,50
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-12,75
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-4,73
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.115
|3.194
|-26,20
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-12,67
|
|Çeyrek
|755
|773
|-6,34
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,00
|