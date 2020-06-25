***ETILR* *ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR******ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ETILR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz 25.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıdaŞirketimizin, sermayesinin % 16,19 oranına sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesini 12.352.370 TL'den %223,82 oranında 27.647.630 TL artırarak 40.000.000 TL'sına çıkarması ile ilgili yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında (B) grubu 2.000.000 Adet, 2.000.000 TL nominal değerindeki paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın tanınan yasal süre içerisinde tamamının kullanılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir. Aynı zamanda bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdaki gibidirŞirketimizin, sermayesinin % 22,77 oranına sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari YatırımlarSan.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesini 12.352.370 TL'den %223,82 oranında 27.647.630 TL artırarak40.000.000 TL'sına çıkarması ile ilgili yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında toplam659.750 adet, 659.750 TL nominal değerindeki (A) grubu imtiyazlı paylarımızla ilgili yeni payalma haklarımızın tamamının ve toplam 2.152.750 adet, 2.152.750 TL nominal değerindeki (B)grubu paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın ise kısmen olmak üzere tanınan yasal süreiçerisinde kullanılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852920BIST