***ETILR* *ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 17:29
***ETILR******ALYAG*** ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 25.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Şirketimizin, sermayesinin % 16,19 oranına sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesini 12.352.370 TL'den %223,82 oranında 27.647.630 TL artırarak 40.000.000 TL'sına çıkarması ile ilgili yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında (B) grubu 2.000.000 Adet, 2.000.000 TL nominal değerindeki paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın tanınan yasal süre içerisinde tamamının kullanılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir. Aynı zamanda bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu 25.06.2020 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar aşağıdaki gibidir
Şirketimizin, sermayesinin % 22,77 oranına sahip olduğu Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar
San.ve Tic.A.Ş.'nin sermayesini 12.352.370 TL'den %223,82 oranında 27.647.630 TL artırarak
40.000.000 TL'sına çıkarması ile ilgili yapmayı planladığı bedelli sermaye artırımında toplam
659.750 adet, 659.750 TL nominal değerindeki (A) grubu imtiyazlı paylarımızla ilgili yeni pay
alma haklarımızın tamamının ve toplam 2.152.750 adet, 2.152.750 TL nominal değerindeki (B)
grubu paylarımıza ilişkin yeni pay alma haklarımızın ise kısmen olmak üzere tanınan yasal süre
içerisinde kullanılmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852920
BIST