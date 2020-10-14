***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
14.10.2020 11:57
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ETILR
İlgili Şirket Ünvanı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 27.647.630
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 102.260,95
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 15.10.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 16.10.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
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Eklenen Dökümanlar
EK: 1
12:321.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:327,9563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0372
|Açılış
|: 7,9590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
12:329,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0233
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:32485,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,53
|Açılış
|: 485,07
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:30
|ESEN
|12,43
|762.879
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.458.115
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.247.757
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|991.581
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.460.594
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|17.113.728
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,76
|519.242.648
|% -1,78
|
|SISE
|6,78
|493.081.725
|% 0,59
|
|GARAN
|7,11
|427.943.381
|% 0,28
|
|ODAS
|3,53
|406.398.655
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,65
|383.102.425
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,91
|356.775.879
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,76
|519.242.648
|% -1,78
|
|TSKB
|1,18
|200.397.536
|% 3,51
|
|ODAS
|3,53
|406.398.655
|% -0,56
|
|KRDMD
|3,65
|383.102.425
|% 0,55
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9525
|7,9564
|% 0,47
|
|Euro
|9,3235
|9,3288
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,2552
|10,3066
|% 0,41
|
|Frank
|8,6514
|8,7035
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,43
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|4,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,99
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,67
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,84
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,04
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|0,15
|