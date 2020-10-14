***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSUYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ETILRİlgili Şirket Ünvanı ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 12.352.370Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 27.647.630Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 102.260,95Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 15.10.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 16.10.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Ek AçıklamalarEklenen DökümanlarEK: 1