***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.03.2022 09:16
***ETILR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ETILR.E), 31/03/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Alt Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014277
BIST
12:342.234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,34
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:3414,6664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0133
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:3416,3245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:34906,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,19
|Açılış
|: 906,81
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:34
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,17
|47.481.861
|% 9,13
|
|TURGG
|211,50
|31.619.944
|% 7,36
|
|ASUZU
|72,60
|60.048.876
|% 6,76
|
|KTSKR
|33,78
|67.048.676
|% 6,49
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,46
|81.037.518
|% -6,14
|
|ARMDA
|68,85
|611.891
|% -4,18
|
|GLBMD
|5,72
|5.104.102
|% -3,87
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,38
|2.305.272.454
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,27
|1.323.238.673
|% 2,14
|
|GARAN
|12,18
|1.213.391.376
|% -0,08
|
|KARSN
|5,63
|702.974.288
|% 6,03
|
|SISE
|15,27
|625.198.484
|% 0,93
|
|KARSN
|5,63
|702.974.288
|% 6,03
|
|GARAN
|12,18
|1.213.391.376
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,05
|384.300.779
|% -1,70
|
|ODAS
|1,70
|155.939.201
|% 1,19
|
|ISFIN
|3,59
|323.774.361
|% 4,66
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6627
|14,6664
|% 0,09
|
|Euro
|16,3087
|16,3245
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1819
|19,2781
|% -0,10
|
|Frank
|15,8061
|15,9013
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8952
|3,9147
|% -0,01
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,74
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-27,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-13,48
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,44
|