***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.05.2021 / 18.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıArkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.11.2021Tescil Tarihi22.11.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su23.11.2021 / 10457AçıklamalarŞirketimizin 12.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979180BIST