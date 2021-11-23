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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

23.11.2021 12:16
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021 / 18.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.11.2021
Tescil Tarihi
22.11.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.11.2021 / 10457
Açıklamalar

Şirketimizin 12.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021 - 31.12.2021  hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979180


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Yarım 2.248 2.314 163,48  
Çeyrek 1.127 1.157 81,74  
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