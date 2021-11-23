***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.11.2021 12:16
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.05.2021 / 18.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.11.2021
Tescil Tarihi
22.11.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
23.11.2021 / 10457
Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22.11.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 23.11.2021 tarihli ve 10457 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olmuştur. Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979180
BIST
12:211.771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 15,14
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
12:2112,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 6,91%
|| 0,7877
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
12:2113,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 7,20%
|| 0,9235
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
12:21704,48
En Yüksek
|Değişim
|: 6,36%
|| 42,14
|Açılış
|: 704,48
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler12:19
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.536.056
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.642.455
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|5.869.847
|% 9,95
|
|GESAN
|25,18
|46.301.859
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,34
|555.789.203
|% -9,79
|
|KZBGY
|32,76
|18.260.328
|% -9,60
|
|ADESE
|0,97
|89.471.143
|% -9,35
|
|MERCN
|10,12
|57.882.295
|% -8,99
|
|BASGZ
|11,34
|555.789.203
|% -9,79
|
|TRILC
|9,84
|103.420.581
|% -2,48
|
|KLKIM
|18,65
|61.952.460
|% -4,06
|
|SOKM
|13,75
|61.127.357
|% -2,83
|
|ATATP
|60,40
|59.643.522
|% 6,15
|
|BASGZ
|11,34
|555.789.203
|% -9,79
|
|TRILC
|9,84
|103.420.581
|% -2,48
|
|TURSG
|5,10
|46.727.262
|% -1,73
|
|ZRGYO
|2,31
|18.539.898
|% -0,86
|
|BOBET
|4,56
|33.987.141
|% -1,72
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1438
|12,1663
|% 6,66
|
|Euro
|13,6895
|13,7171
|% 6,98
|
|Sterlin
|16,2459
|16,3273
|% 6,67
|
|Frank
|13,0225
|13,1009
|% 6,94
|
|Riyal
|3,2357
|3,2520
|% 6,74
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,45
|
|Altın Gr.
|709
|709
|46,83
|
|Cumhuriyet
|4.681
|4.752
|333,00
|
|Tam
|4.650
|4.784
|337,96
|
|Yarım
|2.248
|2.314
|163,48
|
|Çeyrek
|1.127
|1.157
|81,74
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,42
|9,43
|0,56
|
|B. Petrol
|78,86
|78,86
|-0,84
|
Seans Raporu
12:19
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 05 artarak (% 0.71 ) 1, 568
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, DOBUR, KENT, TETMT, YBTAS, PENTA
-
12:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, GESAN