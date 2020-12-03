***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
03.12.2020 10:32
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020 - 30.11.2020
Açıklamalar
Tadil edilen ve 30.11.2020 tarihinde tescil olunan ana sözleşmemizin son güncellenmiş hali ekte yer almaktadır. Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/11/2020 03/12/2020 10216
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891135
BIST
12:411.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,47
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:417,8419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0197
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:419,5099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,4800
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|Önceki Kapanış
|: 9,4500
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9,6078
En Düşük
9,4868
12:41462,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 462,90
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:41
|INVEO
|34,98
|26.064.219
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.782.606
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|511.386.755
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.730.603
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|TSKB
|2,08
|1.494.627.591
|% -7,14
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,08
|1.494.627.591
|% -7,14
|
|GARAN
|9,22
|1.199.865.206
|% 0,00
|
|PETKM
|4,35
|918.139.619
|% 2,84
|
|THYAO
|12,32
|746.779.396
|% 0,57
|
|KRDMD
|5,07
|669.792.707
|% 0,40
|
|TSKB
|2,08
|1.494.627.591
|% -7,14
|
|PETKM
|4,35
|918.139.619
|% 2,84
|
|DOHOL
|2,86
|542.351.188
|% 9,16
|
|EKGYO
|2,18
|354.118.177
|% 0,46
|
|CEMAS
|2,56
|406.482.032
|% 3,23
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8357
|7,8419
|% -0,25
|
|Euro
|9,4971
|9,5099
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,4661
|10,5186
|% -0,10
|
|Frank
|8,7245
|8,7770
|% -0,19
|
|Riyal
|2,0828
|2,0932
|% -0,32
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|9,36
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,38
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|32,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|29,18
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|14,11
|
|Çeyrek
|741
|758
|7,06
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,03
|
|B. Petrol
|47,67
|47,67
|-0,58
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