***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
15.08.2022 19:22
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022-27.06.2022-06.07.2022-26.07.2022
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiş son hali ekte sunulmuştur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 15/08/2022 15/08/2022 10639
6 15/08/2022 15/08/2022 10639
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055627
BIST
18:052.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -7,07
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
18:0517,9618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
18:0518,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1192
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2653
18:051.028,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.028,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|41,20
|2.640.220
|% 9,98
|
|CMBTN
|240,30
|5.927.480
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|268.946.113
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|74.629.422
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.398.622
|% 9,95
|
|KAPLM
|60,75
|2.265.521
|% -10,00
|
|BARMA
|43,12
|548.379.772
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|81.376.542
|% -9,96
|
|INTEM
|80,15
|6.087.179
|% -8,45
|
|VKFYO
|5,91
|22.709.140
|% -7,08
|
|THYAO
|63,60
|5.281.619.548
|% 1,92
|
|AKBNK
|10,22
|1.871.830.199
|% 2,20
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|GARAN
|18,30
|1.668.400.808
|% 3,10
|
|ODAS
|4,44
|1.668.958.134
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,52
|1.328.367.923
|% -0,56
|
|YKBNK
|5,48
|1.576.658.518
|% 0,74
|
|GSRAY
|6,64
|1.721.093.114
|% 0,91
|
|DOHOL
|4,39
|1.082.276.836
|% -5,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9502
|17,9596
|% 0,15
|
|Euro
|18,2595
|18,2789
|% -0,66
|
|Sterlin
|21,6199
|21,7283
|% -0,34
|
|Frank
|18,9204
|19,0343
|% -0,27
|
|Riyal
|4,7674
|4,7913
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-21,82
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-11,91
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.892
|6.956
|-36,00
|
|Yarım
|3.358
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.700
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,35
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,31
|
|B. Petrol
|94,63
|94,63
|-3,52
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 55 kaybederek (% -0.67 ) 3, 066
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 2, 856 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 36, 933.00 milyon TL de
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem
-
17:59MEGAP
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 647, 368 adet işlem