***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022-11.04.2022-15.06.2022-27.06.2022-06.07.2022-26.07.2022AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.08.2022 tarihinde 10639 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiş son hali ekte sunulmuştur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 15/08/2022 15/08/2022 106396 15/08/2022 15/08/2022 10639http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055627BIST