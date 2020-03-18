***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2018 - 31/12/2018 döneminine ait faaliyet raporumuz(Düzeltilmiş) ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830551BIST