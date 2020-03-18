***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -69.316 19.957 -7.947.072 1.884.015 5.512.584 5.512.584Transferler1.884.015 -1.884.015Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -12.755 7.789.668 -1.307.104 6.469.809 6.469.809Dönem Karı (Zararı)-1.307.104 -1.307.104 -1.307.104Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.755 7.789.668 7.776.913 7.776.913Dönem Sonu Bakiyeler11.625.000 -82.071 7.789.668 19.957 -6.063.057 -1.307.104 11.982.393 11.982.393Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -4.690 -7.297.689 -2.150.678 -9.453.057 -9.453.057Dönem Karı (Zararı)-2.150.678 -2.150.678 -2.150.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.690 -7.297.689 -7.302.379 -7.302.379Sermaye Arttırımı33 727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -75.383 19.957 -8.804.024 -2.150.678 3.989.869 3.989.869Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.285.213 1.764.948Dönem Karı (Zararı)-2.150.678 -1.307.104Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.150.678 -1.307.104Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler178.114 374.818Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 143.277 132.367Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 223.354 108.315Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler223.354 108.315Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.540 39.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile -21.668 15.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9 3.777 -12.921Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -195.834 -158Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 0 107.577İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler695.449 2.703.828Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -188.297 955.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.914.337 154.850Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -20.352 -13.754Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -479.172 67.254Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.788.513 1.659.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler509.094 -120.422Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.277.115 1.771.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -8.098 -6.594YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.792.747 -2.188.384Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.583.308 -2.104.633Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.934Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-209.439 -89.685FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.883.974 258.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.374.997 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri624.898 721.290Kredilerden Nakit Girişleri624.898 721.290Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.115.921 -463.290Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.115.921 -463.290YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-193.986 -165.436NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-193.986 -165.436DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 282.580 187.380DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 88.594 21.944Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 88.594 282.580Ticari Alacaklar9 619.779 712.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,9 2.616 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 617.163 712.839Diğer Alacaklar587.829 33.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,11 0 12.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 587.829 21.152Stoklar13 169.354 149.002Peşin Ödenmiş Giderler15 398.017 309.920Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 503 503Diğer Dönen Varlıklar17 964.156 92.881ARA TOPLAM2.828.232 1.581.217Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 519.802 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.348.034 2.101.019DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 4.871.571 11.487.913Diğer Alacaklar11 1.360.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.360.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 1.131.004 1.085.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.376.241 1.355.860Ertelenmiş Vergi Varlığı8 577.941 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.716.757 17.328.996TOPLAM VARLIKLAR16.064.791 19.430.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 757.012 700.724Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 1.011.616 1.050.742Ticari Borçlar1.020.854 1.522.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,9 80.371 80.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 940.483 1.442.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 713.982 265.896Diğer Borçlar5.078.213 2.289.700İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,11 5.078.213 2.289.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 1.202.324 279.964Kısa Vadeli Karşılıklar778.896 800.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 778.896 800.564Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 193.911 79.121ARA TOPLAM10.756.808 6.989.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.756.808 6.989.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 981.925 1.490.110Uzun Vadeli Karşılıklar30 97.720 74.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar97.720 74.748Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 227.285 755.254Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 11.184 27.954TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.318.114 2.348.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.074.922 9.337.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.989.869 10.092.544Ödenmiş Sermaye33 12.352.370 11.625.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.647.627 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -75.383 -70.693Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.383 -70.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.383 -70.693Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 7.297.689Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 7.297.689Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 7.297.689Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -8.804.024 -6.063.057Net Dönem Karı veya Zararı33 -2.150.678 -2.716.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.989.869 10.092.544TOPLAM KAYNAKLAR16.064.791 19.430.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.095.681 2.610.254 2.070.094 1.402.762Satışların Maliyeti45 -1.532.803 -1.815.423 -838.479 -1.140.796TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.562.878 794.831 1.231.615 261.966BRÜT KAR (ZARAR)1.562.878 794.831 1.231.615 261.966Genel Yönetim Giderleri48 -1.311.908 -1.361.817 -690.758 -470.991Pazarlama Giderleri48 -124.144 -157.896 71.613 -66.842Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 278.657 103.756 193.403 4.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -495.356 -367.973 -262.571 -289.303ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-89.873 -989.099 543.302 -561.063Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 62.473 48.000 31.273 24.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -1.936.274 -107.577 -1.936.274 -101.340FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.963.674 -1.048.676 -1.361.699 -638.403Finansman Gelirleri51 3.823 39.065 0 24.136Finansman Giderleri51 -386.661 -297.651 -231.373 -143.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.346.512 -1.307.262 -1.593.072 -757.768Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri195.834 158 188.761 -92.555Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 195.834 158 188.761 -92.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.150.678 -1.307.104 -1.404.311 -850.323DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-2.150.678 -1.307.104 -1.404.311 -850.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.150.678 -1.307.104 -1.404.311 -850.323Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 56 -0,17650000 -0,11240000 -0,11370000 -0,07310000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.690 -12.755 -1.939 -9.934Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30,52 -5.862 -15.944 -2.423 -12.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.172 3.189 484 2.484Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 1.172 3.189 484 2.484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.297.689 7.789.668 -11.833.445 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.199.650 8.199.650 -13.296.005 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8,52 -8.199.650 8.199.650 -13.296.005 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8,52 901.961 -409.982 1.462.560 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.302.379 7.776.913 -11.835.384 -9.934TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.453.057 6.469.809 -13.239.695 -860.257Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-9.453.057 6.469.809 -13.239.695 -860.257http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830546BIST