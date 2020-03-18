***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.03.2020 18:38
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -69.316 19.957 -7.947.072 1.884.015 5.512.584 5.512.584
Transferler
1.884.015 -1.884.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -12.755 7.789.668 -1.307.104 6.469.809 6.469.809
Dönem Karı (Zararı)
-1.307.104 -1.307.104 -1.307.104
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.755 7.789.668 7.776.913 7.776.913
Dönem Sonu Bakiyeler
11.625.000 -82.071 7.789.668 19.957 -6.063.057 -1.307.104 11.982.393 11.982.393
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -4.690 -7.297.689 -2.150.678 -9.453.057 -9.453.057
Dönem Karı (Zararı)
-2.150.678 -2.150.678 -2.150.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.690 -7.297.689 -7.302.379 -7.302.379
Sermaye Arttırımı
33 727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -75.383 19.957 -8.804.024 -2.150.678 3.989.869 3.989.869
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.285.213 1.764.948
Dönem Karı (Zararı)
-2.150.678 -1.307.104
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.150.678 -1.307.104
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
178.114 374.818
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 143.277 132.367
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 223.354 108.315
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
223.354 108.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.540 39.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile -21.668 15.382
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 3.777 -12.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -195.834 -158
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 0 107.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
695.449 2.703.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -188.297 955.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.914.337 154.850
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -20.352 -13.754
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -479.172 67.254
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.788.513 1.659.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
509.094 -120.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.277.115 1.771.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -8.098 -6.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.792.747 -2.188.384
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.583.308 -2.104.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.934
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-209.439 -89.685
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.883.974 258.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.374.997 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
624.898 721.290
Kredilerden Nakit Girişleri
624.898 721.290
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.115.921 -463.290
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.115.921 -463.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-193.986 -165.436
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-193.986 -165.436
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 282.580 187.380
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 88.594 21.944
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 88.594 282.580
Ticari Alacaklar
9 619.779 712.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,9 2.616 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 617.163 712.839
Diğer Alacaklar
587.829 33.492
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,11 0 12.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 587.829 21.152
Stoklar
13 169.354 149.002
Peşin Ödenmiş Giderler
15 398.017 309.920
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 503 503
Diğer Dönen Varlıklar
17 964.156 92.881
ARA TOPLAM
2.828.232 1.581.217
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 519.802 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.348.034 2.101.019
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 4.871.571 11.487.913
Diğer Alacaklar
11 1.360.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.360.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 1.131.004 1.085.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.376.241 1.355.860
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8 577.941 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.716.757 17.328.996
TOPLAM VARLIKLAR
16.064.791 19.430.015
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 757.012 700.724
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 1.011.616 1.050.742
Ticari Borçlar
1.020.854 1.522.694
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,9 80.371 80.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 940.483 1.442.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 713.982 265.896
Diğer Borçlar
5.078.213 2.289.700
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,11 5.078.213 2.289.700
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30 1.202.324 279.964
Kısa Vadeli Karşılıklar
778.896 800.564
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 778.896 800.564
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
22 193.911 79.121
ARA TOPLAM
10.756.808 6.989.405
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.756.808 6.989.405
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 981.925 1.490.110
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 97.720 74.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
97.720 74.748
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 227.285 755.254
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 11.184 27.954
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.318.114 2.348.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.074.922 9.337.471
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.989.869 10.092.544
Ödenmiş Sermaye
33 12.352.370 11.625.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.647.627 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 -75.383 -70.693
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.383 -70.693
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.383 -70.693
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 7.297.689
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.297.689
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 7.297.689
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -8.804.024 -6.063.057
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -2.150.678 -2.716.352
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.989.869 10.092.544
TOPLAM KAYNAKLAR
16.064.791 19.430.015
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 3.095.681 2.610.254 2.070.094 1.402.762
Satışların Maliyeti
45 -1.532.803 -1.815.423 -838.479 -1.140.796
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.562.878 794.831 1.231.615 261.966
BRÜT KAR (ZARAR)
1.562.878 794.831 1.231.615 261.966
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.311.908 -1.361.817 -690.758 -470.991
Pazarlama Giderleri
48 -124.144 -157.896 71.613 -66.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 278.657 103.756 193.403 4.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -495.356 -367.973 -262.571 -289.303
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-89.873 -989.099 543.302 -561.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 62.473 48.000 31.273 24.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -1.936.274 -107.577 -1.936.274 -101.340
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.963.674 -1.048.676 -1.361.699 -638.403
Finansman Gelirleri
51 3.823 39.065 0 24.136
Finansman Giderleri
51 -386.661 -297.651 -231.373 -143.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.346.512 -1.307.262 -1.593.072 -757.768
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
195.834 158 188.761 -92.555
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 195.834 158 188.761 -92.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.150.678 -1.307.104 -1.404.311 -850.323
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.150.678 -1.307.104 -1.404.311 -850.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.150.678 -1.307.104 -1.404.311 -850.323
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 56 -0,17650000 -0,11240000 -0,11370000 -0,07310000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.690 -12.755 -1.939 -9.934
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30,52 -5.862 -15.944 -2.423 -12.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.172 3.189 484 2.484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52 1.172 3.189 484 2.484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.297.689 7.789.668 -11.833.445 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.199.650 8.199.650 -13.296.005 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8,52 -8.199.650 8.199.650 -13.296.005 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8,52 901.961 -409.982 1.462.560 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.302.379 7.776.913 -11.835.384 -9.934
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.453.057 6.469.809 -13.239.695 -860.257
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-9.453.057 6.469.809 -13.239.695 -860.257
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830546
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