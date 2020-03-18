***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -69.316 19.957 -7.947.072 1.884.015 5.512.584 5.512.584Transferler1.884.015 -1.884.015Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 4.286 7.789.668 -1.841.345 5.952.609 5.952.609Dönem Karı (Zararı)-1.841.345 -1.841.345 -1.841.345Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.286 7.789.668 7.793.954 7.793.954Dönem Sonu Bakiyeler11.625.000 -65.030 7.789.668 19.957 -6.063.057 -1.841.345 11.465.193 11.465.193Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.6 11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -767 -7.297.689 -3.184.730 -10.483.186 -10.483.186Dönem Karı (Zararı)-3.184.730 -3.184.730 -3.184.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-767 -7.297.689 -7.298.456 -7.298.456Sermaye Arttırımı33 727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -71.460 19.957 -8.804.024 -3.184.730 2.959.740 2.959.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-979.734 2.089.186Dönem Karı (Zararı)-3.184.730 -1.841.345Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 -3.184.730 -1.841.345Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler226.919 546.379Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 223.167 199.896Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 253.919 210.913Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 253.919 210.913Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.918 33.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 29.586 18.560Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -21.668 15.382Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9 -8.844 -7.683Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri54 -38.911 28.027Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri50 30.067 -35.710Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-245.530 -59.481Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.711 168.792İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.986.175 3.432.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -167.991 648.554Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.743.414 151.509Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -38.156 112.731Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -616.090 262.889Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 4.668.885 2.132.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler882.941 124.348Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-971.636 2.137.483Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -8.098 -48.297YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.909.783 -2.401.520Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-1.583.308 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -2.104.633Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8.417 247.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -334.892 -544.253FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.658.120 136.153Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.374.997 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri847.781 1.011.487Kredilerden Nakit Girişleri847.781 1.011.487Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.564.658 -875.334Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.564.658 -875.334YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-231.397 -176.181NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-231.397 -176.181DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 282.580 187.380DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 51.183 11.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 51.183 282.580Ticari Alacaklar6,9 565.286 712.839İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,9 4.032 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 561.254 712.839Diğer Alacaklar6,11 1.626.906 33.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,11 1.098.816 12.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 528.090 21.152Stoklar13 187.158 149.002Peşin Ödenmiş Giderler15 284.129 309.920Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 503Diğer Dönen Varlıklar17 64.693 92.881ARA TOPLAM2.779.871 1.581.217Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 519.802 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.299.673 2.101.019DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 4.871.571 11.487.913Diğer Alacaklar11 1.150.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.150.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 1.166.484 1.085.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.381.618 1.355.860Ertelenmiş Vergi Varlığı626.658 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.596.331 17.328.996TOPLAM VARLIKLAR15.896.004 19.430.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 773.394 700.724Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 995.330 1.050.742Ticari Borçlar6,9 867.693 1.522.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,9 10.371 80.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 857.322 1.442.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 586.709 265.896Diğer Borçlar6,11 6.958.585 2.289.700İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,11 6.958.585 2.289.700İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar28 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30 209.220 279.964Kısa Vadeli Karşılıklar30 778.896 800.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar32 778.896 800.564Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 466.540 79.121ARA TOPLAM11.636.367 6.989.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.636.367 6.989.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 755.975 1.490.110Uzun Vadeli Karşılıklar30 97.195 74.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 97.195 74.748Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 227.286 755.254Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 219.441 27.954TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.299.897 2.348.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.936.264 9.337.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.959.740 10.092.544Ödenmiş Sermaye33 12.352.370 11.625.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 2.647.627 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 -71.460 -70.693Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -71.460 -70.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -71.460 -70.693Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)33 0 7.297.689Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)33 0 7.297.689Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)33 0 7.297.689Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -8.804.024 -6.063.057Net Dönem Karı veya Zararı33 -3.184.730 -2.716.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.959.740 10.092.544TOPLAM KAYNAKLAR15.896.004 19.430.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 3.943.761 3.355.462 848.080 745.208Satışların Maliyeti45 -2.220.340 -2.439.381 -687.537 -623.958TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.723.421 916.081 160.543 121.250BRÜT KAR (ZARAR)1.723.421 916.081 160.543 121.250Genel Yönetim Giderleri48 -1.954.885 -1.829.954 -642.977 -468.137Pazarlama Giderleri48 -135.529 -226.055 -11.385 -68.159Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 331.824 149.037 53.167 45.281Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -817.145 -493.524 -321.789 -125.551ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-852.314 -1.484.415 -762.441 -495.316Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 97.397 78.196 34.924 30.196Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -1.936.274 -168.792 0 -61.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.691.191 -1.575.011 -727.517 -526.335Finansman Gelirleri51 98.221 98.946 94.398 59.881Finansman Giderleri51 -837.290 -424.761 -450.629 -127.110SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.430.260 -1.900.826 -1.083.748 -593.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri245.530 59.481 49.696 59.323Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 245.530 59.481 49.696 59.323SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.184.730 -1.841.345 -1.034.052 -534.241DÖNEM KARI (ZARARI)-3.184.730 -1.841.345 -1.034.052 -534.241Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-3.184.730 -1.841.345 -1.034.052 -534.241Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına kazanç (Tam TL) 56 -0,74100000 -0,15840000 -0,34940000 -0,04600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52 -767 4.286 3.923 17.041Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30,52 -959 5.357 4.903 21.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler192 -1.071 -980 -4.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 192 -1.071 -980 -4.260Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.297.689 7.789.668 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.199.650 8.199.650 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-8.199.650 8.199.650 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 901.961 -409.982 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.298.456 7.793.954 3.923 17.041TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.483.186 5.952.609 -1.030.129 -517.200Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-10.483.186 5.952.609 -1.030.129 -517.200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830548BIST