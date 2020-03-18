***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -69.316 19.957 -7.947.072 1.884.015 5.512.584 5.512.584Transferler1.884.015 -1.884.015Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -1.377 7.297.689 -2.716.352Dönem Karı (Zararı)-2.716.352 -2.716.352 -2.716.352Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.377 7.297.689 7.296.312 7.296.312Dönem Sonu Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)33,52,56 -15.469 -7.297.689 -4.415.341 -11.728.499 -11.728.499Dönem Karı (Zararı)-4.415.341 -4.415.341 -4.415.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.469 -7.297.689 -7.313.158 -7.313.158Sermaye Arttırımı33 727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-485.150 3.128.542Dönem Karı (Zararı)-4.415.341 -2.716.352Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 -4.415.341 -2.716.352Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler325.775 1.057.480Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 305.324 264.014Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler351.497 173.427Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 350.275 163.075Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 1.222 10.352Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.662 664.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 46.330 27.764Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 -21.668 649.856Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler30 0 -12.722Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.791 -4.537Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 -23.420 -27.845Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 11.629 23.308Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -343.917 -139.714Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 0 99.392İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.624.311 4.835.711Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -79.410 91.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.192.019 903.564Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -35.175 1.277.279Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -723.195 682.597Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 5.436.480 1.828.020İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.217.630 52.481Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-465.255 3.176.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -19.895 -48.297YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.933.142 -3.311.303Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.583.308 -3.288.263Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 4.725 272.212Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -354.559 -711.093Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri53 0 415.841FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.169.398 277.961Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 3.374.997 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri359.059 1.644.076Kredilerden Nakit Girişleri22 359.059 1.644.076Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.564.658 -1.366.115Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22 -1.564.658 -1.366.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248.894 95.200NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-248.894 95.200DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ282.580 187.380DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.686 282.580Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 33.686 282.580Ticari Alacaklar398.787 712.839İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 398.787 712.839Diğer Alacaklar1.539.306 33.492İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 921.956 12.340İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 617.350 21.152Stoklar13 182.955 149.002Peşin Ödenmiş Giderler15 323.516 309.920Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 503Diğer Dönen Varlıklar17 67.457 92.881ARA TOPLAM2.546.223 1.581.217Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 519.802 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.066.025 2.101.019DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 4.871.571 11.487.913Diğer Alacaklar686.205 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 686.205 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 1.112.703 1.085.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.372.890 1.355.860Ertelenmiş Vergi Varlığı729.215 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.172.584 17.328.996TOPLAM VARLIKLAR15.238.609 19.430.015KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 547.289 700.724Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 961.048 1.050.742Ticari Borçlar776.079 1.522.694İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 10.371 80.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 765.708 1.442.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 806.675 265.896Diğer Borçlar7.726.180 2.289.700İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 7.726.180 2.289.700Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 358.503 279.964Kısa Vadeli Karşılıklar778.896 800.564Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 778.896 800.564Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 506.359 79.121ARA TOPLAM12.461.029 6.989.405TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.461.029 6.989.405UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 527.640 1.490.110Uzun Vadeli Karşılıklar121.015 74.748Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar30 121.015 74.748Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 227.285 755.254Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 187.213 27.954TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.063.153 2.348.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.524.182 9.337.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.714.427 10.092.544Ödenmiş Sermaye33 12.352.370 11.625.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)33 2.647.627 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-86.162 -70.693Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-86.162 -70.693Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)33 -86.162 -70.693Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 7.297.689Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 7.297.689Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 7.297.689Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -8.804.024 -6.063.057Net Dönem Karı veya Zararı56 -4.415.341 -2.716.352TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.714.427 10.092.544TOPLAM KAYNAKLAR15.238.609 19.430.015Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 5.201.762 4.059.879Satışların Maliyeti45 -3.019.121 -2.867.567TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.182.641 1.192.312BRÜT KAR (ZARAR)2.182.641 1.192.312Genel Yönetim Giderleri48 -2.553.898 -2.307.229Pazarlama Giderleri48 -165.311 -398.955Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 254.276 181.263Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -1.444.065 -1.043.480ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.726.357 -2.376.089Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 128.598 148.844Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -1.936.274 -143.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.534.033 -2.371.191Finansman Gelirleri51 105.576 134.089Finansman Giderleri51 -1.330.801 -618.964SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.759.258 -2.856.066Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri343.917 139.714Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 343.917 139.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.415.341 -2.716.352DÖNEM KARI (ZARARI)-4.415.341 -2.716.352Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.415.341 -2.716.352Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,35990000 -0,23370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-15.469 -1.377Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30,52 -19.832 -1.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30,52 4.363 344Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 4.363 344Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-7.297.689 7.297.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-8.199.650 8.199.650Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8,52 -8.199.650 8.199.650Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52 901.961 -901.961DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.313.158 7.296.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.728.499 4.579.960Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.728.499 4.579.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830550BIST