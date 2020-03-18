***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler2.6 -24.615 -24.615 -24.615Transferler-2.716.352 2.716.352Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.690 -7.297.689 -2.150.678 -9.453.057 -9.453.057Dönem Karı (Zararı)-2.150.678 -2.150.678 -2.150.678Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.690 -7.297.689 -7.302.379 -7.302.379Sermaye Arttırımı727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -75.383 19.957 -8.804.024 -2.150.678 3.989.869 3.989.869Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427Transferler-4.415.341 4.415.341Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)42.329 832.854 875.183 875.183Dönem Karı (Zararı)832.854 832.854 832.854Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)42.329 42.329 42.329Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -43.833 19.957 -13.219.365 832.854 2.589.610 2.589.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.752.264 -1.285.213Dönem Karı (Zararı)832.854 -2.150.678Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 832.854 -2.150.678Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler202.052 178.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 162.677 143.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-112.040 223.354Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -112.040 223.354Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler574.195 3.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30 94.045 25.208Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler480.150 -21.668Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-119.611 3.777Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 -21.619 -22.668Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -97.992 26.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 -303.169 -195.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.787.170 695.449Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 8.280 -188.297Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.632.619 -1.914.337Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 94.945 -20.352Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -92.184 -479.172Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -1.902.056 2.788.513İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-263.536 509.094Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-2.752.264 -1.277.115Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -8.098YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.537.731 -1.792.747Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 3.544.350 -1.583.308Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri20,21 3.436 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20,21 -10.055 -209.439FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-797.264 2.883.974Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 3.374.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-118.907 624.898Kredilerden Nakit Girişleri22 -118.907 624.898Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-444.835 -1.115.921Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22 -444.835 -1.115.921Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları20 -233.522 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.797 -193.986NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.797 -193.986DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 33.686 282.580DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 21.889 88.594Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 21.889 33.686Ticari Alacaklar9 600.539 398.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 600.539 398.787Diğer Alacaklar11 3.858.130 1.539.306İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.692.012 921.956İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 166.118 617.350Stoklar13 88.010 182.955Peşin Ödenmiş Giderler15 435.330 323.516Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 516 516Diğer Dönen Varlıklar17 41.828 67.457ARA TOPLAM5.046.242 2.546.223Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar53 519.802 519.802TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.566.044 3.066.025DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 1.327.221 4.871.571Diğer Alacaklar0 686.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 0 686.205Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller19 3.400.000 3.400.000Maddi Duran Varlıklar20 971.129 1.112.703Kullanım Hakkı Varlıkları1.741.839 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar21 1.358.405 1.372.890Ertelenmiş Vergi Varlığı54 793.160 729.215TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.591.754 12.172.584TOPLAM VARLIKLAR15.157.798 15.238.609KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar22 186.973 547.289Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23 1.050.454 961.048Ticari Borçlar662.276 776.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 10.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 662.276 765.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 1.117.102 806.675Diğer Borçlar6.363.974 7.726.180İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 6.363.974 7.726.180Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)28 264.171 358.503Kısa Vadeli Karşılıklar239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar30 239.046 778.896Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler32 780.275 506.359ARA TOPLAM10.664.271 12.461.029TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.664.271 12.461.029UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25 1.743.125 527.640Uzun Vadeli Karşılıklar30 160.792 121.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar160.792 121.015Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü54 0 227.285Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler32 0 187.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.903.917 1.063.153TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.568.188 13.524.182ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.589.610 1.714.427Ödenmiş Sermaye33 12.352.370 12.352.370Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.647.627 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-43.833 -86.162Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.833 -86.162Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.833 -86.162Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler33 19.957 19.957Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları33 -13.219.365 -8.804.024Net Dönem Karı veya Zararı33 832.854 -4.415.341TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.589.610 1.714.427TOPLAM KAYNAKLAR15.157.798 15.238.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat44 2.354.702 3.095.681 1.214.728 2.070.094Satışların Maliyeti45 -1.749.558 -1.532.803 -965.502 -838.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)605.144 1.562.878 249.226 1.231.615BRÜT KAR (ZARAR)605.144 1.562.878 249.226 1.231.615Genel Yönetim Giderleri48 -1.101.180 -1.311.908 -521.565 -690.758Pazarlama Giderleri48 -13.704 -124.144 20.354 71.613Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler49 902.797 278.657 120.368 193.403Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler49 -1.195.951 -495.356 -226.094 -262.571ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-802.894 -89.873 -357.711 543.302Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 3.604.404 62.473 3.564.624 31.273Yatırım Faaliyetlerinden Giderler50 -1.679.154 -1.936.274 -1.679.154 -1.936.274FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.122.356 -1.963.674 1.527.759 -1.361.699Finansman Gelirleri51 248.895 3.823 222.106 0Finansman Giderleri51 -841.566 -386.661 -413.547 -231.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)529.685 -2.346.512 1.336.318 -1.593.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri303.169 195.834 240.114 188.761Dönem Vergi (Gideri) Geliri54 0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri54 303.169 195.834 240.114 188.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)832.854 -2.150.678 1.576.432 -1.404.311DÖNEM KARI (ZARARI)832.854 -2.150.678 1.576.432 -1.404.311Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları832.854 -2.150.678 1.576.432 -1.404.311Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,06750000 -0,17650000 0,12800000 -0,11370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar42.329 -4.690 68.470 -1.939Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 54.268 -5.862 87.782 -2.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.939 1.172 -19.312 484Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi52 -11.939 1.172 -19.312 484Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 -7.297.689 0 -11.833.445Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -8.199.650 0 -13.296.005Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)8 0 -8.199.650 0 -13.296.005Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 901.961 0 1.462.560Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi52 0 901.961 0 1.462.560DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.329 -7.302.379 68.470 -11.835.384TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)875.183 -9.453.057 1.644.902 -13.239.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları875.183 -9.453.057 1.644.902 -13.239.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830554BIST