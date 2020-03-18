***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.03.2020 18:42
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.690 -7.297.689 -2.150.678 -9.453.057 -9.453.057
Dönem Karı (Zararı)
-2.150.678 -2.150.678 -2.150.678
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.690 -7.297.689 -7.302.379 -7.302.379
Sermaye Arttırımı
727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -75.383 19.957 -8.804.024 -2.150.678 3.989.869 3.989.869
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.329 832.854 875.183 875.183
Dönem Karı (Zararı)
832.854 832.854 832.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.329 42.329 42.329
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -43.833 19.957 -13.219.365 832.854 2.589.610 2.589.610
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.752.264 -1.285.213
Dönem Karı (Zararı)
832.854 -2.150.678
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56 832.854 -2.150.678
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.052 178.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 162.677 143.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-112.040 223.354
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -112.040 223.354
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
574.195 3.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 94.045 25.208
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
480.150 -21.668
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-119.611 3.777
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -21.619 -22.668
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -97.992 26.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -303.169 -195.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.787.170 695.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.280 -188.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.632.619 -1.914.337
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 94.945 -20.352
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -92.184 -479.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.902.056 2.788.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-263.536 509.094
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.752.264 -1.277.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -8.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.537.731 -1.792.747
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 3.544.350 -1.583.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 3.436 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -10.055 -209.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-797.264 2.883.974
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 3.374.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-118.907 624.898
Kredilerden Nakit Girişleri
22 -118.907 624.898
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-444.835 -1.115.921
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -444.835 -1.115.921
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -233.522 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.797 -193.986
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.797 -193.986
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 33.686 282.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 21.889 88.594
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 21.889 33.686
Ticari Alacaklar
9 600.539 398.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 600.539 398.787
Diğer Alacaklar
11 3.858.130 1.539.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.692.012 921.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 166.118 617.350
Stoklar
13 88.010 182.955
Peşin Ödenmiş Giderler
15 435.330 323.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 41.828 67.457
ARA TOPLAM
5.046.242 2.546.223
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 519.802 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.566.044 3.066.025
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 1.327.221 4.871.571
Diğer Alacaklar
0 686.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 686.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 971.129 1.112.703
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.741.839 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.358.405 1.372.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 793.160 729.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.591.754 12.172.584
TOPLAM VARLIKLAR
15.157.798 15.238.609
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 186.973 547.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 1.050.454 961.048
Ticari Borçlar
662.276 776.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 10.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 662.276 765.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.117.102 806.675
Diğer Borçlar
6.363.974 7.726.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.363.974 7.726.180
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 264.171 358.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 780.275 506.359
ARA TOPLAM
10.664.271 12.461.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.664.271 12.461.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.743.125 527.640
Uzun Vadeli Karşılıklar
30 160.792 121.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
160.792 121.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 227.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 0 187.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.903.917 1.063.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.568.188 13.524.182
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.589.610 1.714.427
Ödenmiş Sermaye
33 12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.833 -86.162
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.833 -86.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.833 -86.162
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -13.219.365 -8.804.024
Net Dönem Karı veya Zararı
33 832.854 -4.415.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.589.610 1.714.427
TOPLAM KAYNAKLAR
15.157.798 15.238.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
44 2.354.702 3.095.681 1.214.728 2.070.094
Satışların Maliyeti
45 -1.749.558 -1.532.803 -965.502 -838.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
605.144 1.562.878 249.226 1.231.615
BRÜT KAR (ZARAR)
605.144 1.562.878 249.226 1.231.615
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.101.180 -1.311.908 -521.565 -690.758
Pazarlama Giderleri
48 -13.704 -124.144 20.354 71.613
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 902.797 278.657 120.368 193.403
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.195.951 -495.356 -226.094 -262.571
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-802.894 -89.873 -357.711 543.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 3.604.404 62.473 3.564.624 31.273
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 -1.679.154 -1.936.274 -1.679.154 -1.936.274
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.122.356 -1.963.674 1.527.759 -1.361.699
Finansman Gelirleri
51 248.895 3.823 222.106 0
Finansman Giderleri
51 -841.566 -386.661 -413.547 -231.373
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
529.685 -2.346.512 1.336.318 -1.593.072
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
303.169 195.834 240.114 188.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 303.169 195.834 240.114 188.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
832.854 -2.150.678 1.576.432 -1.404.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
832.854 -2.150.678 1.576.432 -1.404.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
832.854 -2.150.678 1.576.432 -1.404.311
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,06750000 -0,17650000 0,12800000 -0,11370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42.329 -4.690 68.470 -1.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 54.268 -5.862 87.782 -2.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.939 1.172 -19.312 484
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
52 -11.939 1.172 -19.312 484
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -7.297.689 0 -11.833.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -8.199.650 0 -13.296.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
8 0 -8.199.650 0 -13.296.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 901.961 0 1.462.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
52 0 901.961 0 1.462.560
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.329 -7.302.379 68.470 -11.835.384
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
875.183 -9.453.057 1.644.902 -13.239.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
875.183 -9.453.057 1.644.902 -13.239.695
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830554
BIST