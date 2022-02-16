***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.492.302 3.933.212Dönem Karı (Zararı)14.696.191 8.667.993Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)56 14.696.191 8.667.993Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.700.519 1.445.746Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20,21,48 610.863 675.201Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler48.054 380.844Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 48.054 380.844Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-381.762 398.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 100.736 -9.441Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler31 424.130 240.331Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31 -906.628 167.771Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler306 -3.021Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri9 11.217 3.759Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri9 -10.911 -6.780Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler54 2.524.551 986.917Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler50 -101.493 -992.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-22.926.412 -5.939.063Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -21.262.165 -473.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -64.405 1.117.013Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -4.539.207 44.248Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -2.582.208 120.792Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 5.872.446 -251.993Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 149.383 -1.146.976Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 0 -5.326.438Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)28 665.460 68.730İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.165.716 -90.869Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.529.702 4.174.676Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler30 -366.616 -62.137Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.595.984 -179.327YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.041.477 5.574.047Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 0 662.925Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları8 0 1.327.221Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21,22 93.427 3.446.661Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları21,22 -5.134.904 -11.275Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 148.515FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-225.460 27.158.470Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 27.647.630Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16.232 0Kredilerden Nakit Girişleri22,23,25 16.232 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.286Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları22,23,25 0 -7.286Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-241.692 -481.874YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.759.239 36.665.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.759.239 36.665.729DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 36.714.088 48.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 23.954.849 36.714.088Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456Diğer Düzeltmeler-176.800 -176.800 -176.800Düzeltmelerden Sonraki Tutar12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656Transferler2.844.643 -3.047.571 202.928Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34,53,57 -39.053 8.667.993 8.628.940 8.628.940Dönem Karı (Zararı)8.667.993 8.667.993 8.667.993Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-39.053 -39.053 -39.053Sermaye Arttırımı27.647.630 27.647.630 27.647.630Dönem Sonu Bakiyeler12.352.370 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226Transferler246.738 8.421.255 -8.667.993Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)34,53,57 -117.376 14.696.191 14.578.815 14.578.815Dönem Karı (Zararı)14.696.191 14.696.191 14.696.191Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-117.376 -117.376 -117.376Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 23.954.849 36.714.088Ticari Alacaklar21.015.378 336.373İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 4.313İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 21.015.378 332.060Diğer Alacaklar145.891 81.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 145.891 81.486Stoklar13 4.571.302 32.095Peşin Ödenmiş Giderler15 2.768.499 186.291Diğer Dönen Varlıklar17 1.423.275 157.094ARA TOPLAM53.879.194 37.507.427TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR53.879.194 37.507.427DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar21 2.190.315 254.276Kullanım Hakkı Varlıkları20 1.305.160 1.059.653Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 4.615.833 1.765.475Şerefiye37 436.473 436.473Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar22 4.179.360 1.329.002Ertelenmiş Vergi Varlığı55 551.199 717.320TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.662.507 3.796.724TOPLAM VARLIKLAR62.541.701 41.304.151KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 749.209 409.205İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar749.209 409.205Banka Kredileri16.232 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar732.977 409.205Ticari Borçlar6.128.205 244.542İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 6.128.205 244.542Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 409.641 260.258Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)29 985.705 320.245Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 1.375.839 642.736Kısa Vadeli Karşılıklar164.650 647.148Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar31 164.650 647.148Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler34 35.311 203.135ARA TOPLAM9.848.560 2.727.269TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.848.560 2.727.269UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar26 455.795 791.984İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar455.795 791.984Kiralama İşlemlerinden Borçlar455.795 791.984Uzun Vadeli Karşılıklar50.305 169.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31 50.305 169.465Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler34 0 7.207TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER506.100 968.656TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.354.660 3.695.925ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar52.187.041 37.608.226Ödenmiş Sermaye34 40.000.000 40.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.894.365 2.647.627Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-245.634 -128.258Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-245.634 -128.258Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-245.634 -128.258Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler34 2.864.600 2.864.600Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları34 -8.022.481 -16.443.736Net Dönem Karı veya Zararı57 14.696.191 8.667.993TOPLAM ÖZKAYNAKLAR52.187.041 37.608.226TOPLAM KAYNAKLAR62.541.701 41.304.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat45 29.229.424 2.394.744Satışların Maliyeti46 -19.554.281 -1.453.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.675.143 941.087BRÜT KAR (ZARAR)9.675.143 941.087Genel Yönetim Giderleri48 -3.619.315 -2.347.171Pazarlama Giderleri48 -611.029 -12.213Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50 7.432.937 3.704.685Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler50 -1.241.009 -1.107.363ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.636.727 1.179.025Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler50 5.640.476 8.719.151Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -23.186 -48.339FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.254.017 9.849.837Finansman Gelirleri52 0 9.156Finansman Giderleri52 -33.275 -204.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.220.742 9.654.910Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.524.551 -986.917Dönem Vergi (Gideri) Geliri55 -2.329.086 -822.578Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri55 -195.465 -164.339SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.696.191 8.667.993DÖNEM KARI (ZARARI)14.696.191 8.667.993Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları57 14.696.191 8.667.993Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,36740000 0,70170000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-117.376 -39.053Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)53 -146.720 -48.816Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29.344 9.763Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi53 29.344 9.763Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-117.376 -39.053TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.578.815 8.628.940Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.578.815 8.628.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002186BIST