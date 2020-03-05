***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2018 - 30.09.2018 - 31.12.2018 - 31.03.2019 - 30.06.2019 - 30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBilanço - Gelir Tablosu - Nakit Akış Tablosu - Özkaynak Değişim TablosuDeğişikliğin NedeniHisse Değerleme Raporunun Güncellemesi ile Değişiklik Meydana GelmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimiz finansal tablolarının oluşturulması esnasında kullanılan hisse değerleme raporunun güncellenmesi ile finansal tablolarımızda değişiklik meydana gelmesi nedeniyle geriye dönük olarak Konsolide Olmayan 30.06.2018 - 30.09.2018 - 31.12.2018 - 31.03.2019 - 30.06.2019 dönemlerine ait ve Konsolide olan 30.09.2019 dönemine ait finansal raporlarımızın güncel hali tekrar Kamuyu Aydınlatma Palatformu aracılığıyla yayımlanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824537BIST