***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
11.03.2020 16:03
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Türü ve Görüş Türünde Düzeltme Yapılması Hk.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporumuza KAP bildirim sisteminde onay verirken sehven Bağımsız Denetim Görüşü kısmında yer alan Denetim Türünü (Sınırlı) ve Görüş Türünü (Olumlu) olarak seçmiştir. Bağımsız Denetim Görüşü bölümündeki Denetim Türü (Sürekli) ve Görüş Türü (Sınırlı Olumlu) olarak düzeltilerek 31.12.2019 Konsolide Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827082
BIST
16:35100.343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -719,44
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
16:356,1934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0369
|Açılış
|: 6,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
16:357,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,0787
|Açılış
|: 7,0120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
16:35330,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 3,65
|Açılış
|: 330,23
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|ECILC
|3,99
|228.723.238
|% 19,82
|
|RTALB
|2,30
|41.703.592
|% 19,79
|
|DEVA
|9,92
|155.247.478
|% 19,66
|
|SELEC
|7,26
|107.801.682
|% 18,05
|
|ECZYT
|10,77
|109.886.196
|% 17,19
|
|ISKUR
|300.000,00
|600.500
|% -21,05
|
|OYAYO
|4,78
|759.953
|% -14,95
|
|BRKSN
|2,95
|2.613.335
|% -14,74
|
|DOKTA
|20,58
|12.044.684
|% -14,18
|
|PKENT
|131,30
|197.339
|% -13,73
|
|ASELS
|25,54
|938.603.723
|% -1,39
|
|THYAO
|9,67
|756.188.421
|% -3,01
|
|GARAN
|9,49
|440.866.936
|% 1,50
|
|TSPOR
|4,26
|294.499.581
|% -10,69
|
|GSRAY
|2,33
|247.346.094
|% -9,34
|
|IHLGM
|1,11
|179.742.020
|% -6,72
|
|CEMAS
|0,91
|141.945.010
|% -9,00
|
|ODAS
|1,58
|233.139.065
|% -8,14
|
|ADESE
|1,32
|147.503.377
|% 5,60
|
|GSRAY
|2,33
|247.346.094
|% -9,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9910
|8,0311
|% 0,81
|
|Frank
|6,6018
|6,6415
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6438
|1,6520
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|11,58
|
|Altın Gr.
|332
|332
|5,27
|
|Cumhuriyet
|2.197
|2.230
|36,00
|
|Tam
|2.187
|2.242
|32,59
|
|Yarım
|1.057
|1.085
|15,77
|
|Çeyrek
|530
|542
|7,88
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,03
|
|B. Petrol
|35,69
|35,69
|-1,53
|