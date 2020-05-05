***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 05.05.2020Genel Kurul Tarihi 02.06.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının onaya sunulması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.10 - Sermaye Piyasası Kurulunun 26.11.2019 tarih, E.14807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilen 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında bildirilen hususlar sonucunda, şirketimizin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya ilan edilmiş olan 31.12.2018, 30.06.2018 dönemi ve 2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının ilgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul onayına sunulması gerekli olan finansal tabloların ilgili karar gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ETİLER 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ.pdf - İlan MetniEK: 2 ETİLER 2019 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname-2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 02 Haziran 2020 Salı günü, saat 14:00'da Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.etilermarmaris.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842588BIST