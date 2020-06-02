***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.06.2020 15:44
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantı sonucları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 05.05.2020
Genel Kurul Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Cevizli Mah. Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
6 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması sebebi ile kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - İlişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulunun 26.11.2019 tarih, E.14807 sayılı yazısı ile şirketimize bildirilen 21.11.2019 tarih, 67/1519 sayılı toplantısında alınan kararında bildirilen hususlar sonucunda, şirketimizin geçmişe yönelik düzeltmeleri yapılarak bağımsız denetimden geçirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya ilan edilmiş olan 31.12.2018, 30.06.2018 dönemi ve 2019 yılı ara dönem Finansal Tablolarının ilgili düzenlemeler uyarınca, genel kurul onayına sunulması gerekli olan finansal tabloların ilgili karar gereği Genel Kurul'un onayına sunulması.
11 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2020 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Etiler Genel Kurul Toplantı Tutanağı-2019.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 02.06.2020 tarihinde saat 14.00'da Cevizli Mahallesi Yeşil Sok. No.4 Kat.17 D.88 Adakule Residence Maltepe- İSTANBUL adresinde T.C.Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 01.06.2020 tarih, 54624256 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır .
Saygılarımızla,
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848532
BIST