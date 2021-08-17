***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 17:35
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958670
BIST
17:311.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.461
En Düşük
1.450
17:318,4497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
17:319,9081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0605
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
17:31484,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,43
|Açılış
|: 484,44
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
482,42
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MANAS
|19,28
|8.064.303
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|29.611.139
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|193.039.548
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.595.700
|% 9,97
|
|SELVA
|7,74
|58.176.579
|% 9,94
|
|IDEAS
|41,32
|2.249.750
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.035.416
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.272.948
|% -9,92
|
|DARDL
|2,40
|79.688.196
|% -9,43
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|GARAN
|9,44
|1.644.524.369
|% 0,43
|
|PETKM
|6,08
|754.443.888
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,25
|724.877.825
|% 0,12
|
|GENIL
|16,48
|686.857.512
|% 3,84
|
|ARCLK
|33,90
|552.512.747
|% 2,54
|
|GARAN
|9,44
|1.644.524.369
|% 0,43
|
|PETKM
|6,08
|754.443.888
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,55
|300.611.171
|% 0,39
|
|MRGYO
|1,08
|111.706.376
|% -1,82
|
|HALKB
|4,83
|452.297.177
|% 1,68
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4447
|8,4482
|% -0,07
|
|Euro
|9,8993
|9,9078
|% -0,61
|
|Sterlin
|11,5799
|11,6380
|% -0,75
|
|Frank
|9,2128
|9,2683
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2441
|2,2553
|% -0,16
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,53
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,82
|69,82
|0,31
|
Seans Raporu
17:29
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-
17:41MARTI
Yüzde 6.47 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 825, 980 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 1, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 12, 705.00 milyon TL de
-
17:39KLMSN
Yüzde 8.50 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 194 adet işlem
-
17:38VBTYZ
Yüzde 9.97 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 468, 838 adet işlem
-
17:37SRVGY
Yüzde 8.10 oranında artışla 76.75 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 924 adet işlem