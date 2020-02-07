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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.02.2020 11:47
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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bolu Highway Outlet AVM Franchise şubesinin sözleşmesi, Şirketimiz ile Şube işletmecisi arasında mutabakata varılarak karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817558


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ARENA 12,88 28.102.759 % 16,98  
AYCES 11,59 5.265.348 % 14,98  
BUCIM 7,58 12.884.467 % 12,63  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
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Frank 6,1125 6,1493 % -0,09  
Riyal 1,5915 1,5995 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.567 1,05  
Altın Gr. 301 301 -0,12  
Cumhuriyet 1.998 2.028 5,00  
Tam 1.988 2.037 2,37  
Yarım 961 986 1,15  
Çeyrek 482 493 0,58  
Gümüş.Ons 17,77 17,81 -0,03  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 -0,01  
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