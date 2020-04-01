***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararı aşağıdaki gibidir1- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip koronavirüsün (covid-19) şirketimiz üzerindeki etkileri dikkate alınarak, dışsal etkilerden kaynaklanan zorlayıcı sebepler sonucunda şirketimizin faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına,2- Şirketimiz çalışanlarına 3 ay süre ile faaliyet durdurma ve kısa süreli çalışma hakkında gerekli bilginin verilmesine,3- Şirketimiz adına faaliyet durdurma ve kısa süreli çalışmaya ilişkin olarak ilgili kurumlara gerekli başvuruların yapılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833925BIST