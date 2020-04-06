***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









nmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri toplantısında,Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemlerin kapsamının genişletilmesi ve şirketimizde çalışan personel ile ailelerinin sağlık durumlarının önemi açısından ve ayrıca çevresel riskler ile etkilerinin ülkemizde yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurularak işyerimizde 23.03.2020 tarihinden itibaren uygulanmakta olan ücretli idari izin uygulamasının 06.04.2020 tarihinden itibaren bir hafta süre ile uzatılmasına,Bu süre zarfında şirketimizin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,T.C. Sağlık Bakanlığının yayınladığı karar, tebliğ ve uyarılar çerçevesinde, şirketimizin Franchise restoran şubelerinde Gel-Al ve telefon sipariş servisi çalışma sistemi devam etmektedir.Corona Virüs (Covid-19) salgınına karşı şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.Şirketimiz nezdinde konuyla ilgili gelişmelerin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya duyurulmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835009BIST