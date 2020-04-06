***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2020 - 29.03.2020 - 06.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 01.04.2020 ila 30.06.202 tarihleri arasında 3 aylık süre için Şirketimiz tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmış ve onay beklenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835146BIST