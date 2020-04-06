***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 15:19
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2020 - 29.03.2020 - 06.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında, 4447 Sayılı Kanun'un Ek 2nci maddesine dayanılarak hazırlanan "Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde, çalışanlarımızın yararlanabilmesi amacıyla 01.04.2020 ila 30.06.202 tarihleri arasında 3 aylık süre için Şirketimiz tarafından Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu yapılmış ve onay beklenmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835146
BIST
18:0592.071
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 2.518,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
92.158
En Düşük
90.631
18:056,7831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0489
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,7900
En Düşük
6,7161
18:057,3313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0444
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3371
En Düşük
7,2586
18:05361,36
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 10,79
|Açılış
|: 361,36
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
361,64
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|EKIZ
|1,98
|1.687.209
|% 10,00
|
|TIRE
|7,37
|112.300.135
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|34.009.089
|% 10,00
|
|MERIT
|14,30
|51.420
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.805.448
|% 10,00
|
|INFO
|5,76
|26.472.809
|% -9,86
|
|RALYH
|7,23
|2.342.460
|% -9,62
|
|MTRYO
|2,55
|43.535.672
|% -8,60
|
|CASA
|9,29
|70.551
|% -6,73
|
|EGCYO
|0,36
|307.444
|% -5,26
|
|GARAN
|7,76
|698.450.070
|% 2,92
|
|THYAO
|9,17
|602.520.414
|% 2,69
|
|SASA
|9,26
|552.432.565
|% 9,98
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|ASELS
|23,70
|463.994.547
|% 2,16
|
|IHLGM
|1,06
|169.465.810
|% 6,00
|
|PETKM
|3,45
|529.061.426
|% 1,17
|
|YKBNK
|1,87
|275.841.611
|% 2,75
|
|KARSN
|1,36
|159.524.814
|% 3,82
|
|CEMAS
|0,85
|82.909.477
|% 7,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3277
|8,3695
|% 1,09
|
|Frank
|6,9081
|6,9498
|% 0,68
|
|Riyal
|1,7989
|1,8079
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.658
|38,50
|
|Altın Gr.
|361
|361
|10,33
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,89
|14,93
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,14
|
|B. Petrol
|32,97
|32,97
|-1,14
|
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