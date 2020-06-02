***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararı aşağıdaki gibidir01.04.2020 tarihli alınan yönetim kurulu kararı çerçevesinde covid-19 salgını kapsamında durdurulan faaliyetlerimize 01.06.2020 tarihli normalleşme süreci çerçevesinde başlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848537BIST