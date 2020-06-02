***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 16:04
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararı aşağıdaki gibidir
01.04.2020 tarihli alınan yönetim kurulu kararı çerçevesinde covid-19 salgını kapsamında durdurulan faaliyetlerimize 01.06.2020 tarihli normalleşme süreci çerçevesinde başlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848537
BIST
15:57107.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 493,07
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
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108.484
En Düşük
107.099
15:576,7435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
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|Açılış
|: 6,7810
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|Önceki Kapanış
|: 6,8530
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En Düşük
6,7392
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En Yüksek
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|: 7,5600
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|: 7,6000
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|: -0,79%
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|Açılış
|: 377,92
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|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
377,32
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.375.414
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|YONGA
|27,36
|743.145
|% 9,97
|
|RTALB
|21,02
|72.371.997
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.197.932
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,26
|35.679.094
|% -6,98
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,46
|1.325.849.420
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,75
|935.766.577
|% 8,70
|
|GARAN
|8,05
|860.834.554
|% 0,63
|
|THYAO
|12,64
|620.073.414
|% -0,94
|
|TUPRS
|89,25
|435.468.775
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,75
|935.766.577
|% 8,70
|
|MNDRS
|2,41
|373.915.545
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,39
|318.214.929
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,30
|161.572.766
|% 2,36
|
|GARAN
|8,05
|860.834.554
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4456
|8,4879
|% -0,39
|
|Frank
|6,9808
|7,0228
|% -1,08
|
|Riyal
|1,7925
|1,8015
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,85
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,04
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.488
|-21,40
|
|Tam
|2.521
|2.552
|-29,60
|
|Yarım
|1.230
|1.250
|-14,50
|
|Çeyrek
|615
|625
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,30
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
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