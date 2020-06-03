***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararı aşağıdaki gibidirŞirket sermayesinin 61.250 TL den 789.000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848722BIST