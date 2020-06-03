***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 12:23
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu kararı aşağıdaki gibidir
Şirket sermayesinin 61.250 TL den 789.000 TL ye çıkarılmasına ve şirket ana sözleşmesinin sermaye maddesinin tadil edilmesine ve İş bu kararın ticaret sicil müdürlüğüne bildirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848722
BIST
12:14108.906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 808,93
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
12:146,7493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7493
En Düşük
6,6727
12:147,5713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0699
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5717
En Düşük
7,4561
12:14372,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 372,51
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|71.977.398
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|3.232.295
|% 9,96
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|RTALB
|18,92
|12.335.278
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|3.008.241
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|DAGHL
|6,88
|418.940
|% -7,77
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|GARAN
|8,25
|796.652.686
|% 2,36
|
|ASELS
|32,10
|542.686.600
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,73
|388.278.746
|% 1,17
|
|THYAO
|12,59
|341.261.201
|% -0,16
|
|AKBNK
|5,87
|264.391.269
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,73
|388.278.746
|% 1,17
|
|GARAN
|8,25
|796.652.686
|% 2,36
|
|ADESE
|1,70
|134.394.752
|% 1,19
|
|KARSN
|1,85
|127.826.927
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,31
|88.609.519
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4608
|8,5032
|% 0,94
|
|Frank
|6,9814
|7,0234
|% 0,73
|
|Riyal
|1,7910
|1,8000
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-7,64
|
|Altın Gr.
|373
|373
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.417
|2.448
|-8,10
|
|Tam
|2.488
|2.519
|-0,60
|
|Yarım
|1.214
|1.230
|-4,10
|
|Çeyrek
|607
|615
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|40,07
|40,07
|0,50
|