***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 61.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1188,16 oranında, 727.750 TL bedelli olarak artırılarak 789.000 Türk Lirası'na çıkarılacak ve sermayenin artırılan 727.750 TL tutarındaki kısmının Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin şirketimiz nezdinde bulunan cari hesabındaki borç bakiyesinden karşılanacaktır.Sermaye artırımı sonrası 789.000 TL (beheri 25 TL değerinde 31.560 paya ayrılmış) Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ndeki %100 pay sahipliğimiz değişmeyecektir.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849397BIST