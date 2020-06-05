***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.06.2020 13:45
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında sahip olduğu bağlı ortaklığı Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin 61.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin % 1188,16 oranında, 727.750 TL bedelli olarak artırılarak 789.000 Türk Lirası'na çıkarılacak ve sermayenin artırılan 727.750 TL tutarındaki kısmının Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin şirketimiz nezdinde bulunan cari hesabındaki borç bakiyesinden karşılanacaktır.
Sermaye artırımı sonrası 789.000 TL (beheri 25 TL değerinde 31.560 paya ayrılmış) Dudu Büfe İşletmeciliği Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ndeki %100 pay sahipliğimiz değişmeyecektir.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849397
BIST
13:31109.713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 176,03
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
109.546
13:316,7737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7740
En Düşük
6,7351
13:317,6713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0134
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
13:31371,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,88
|Açılış
|: 371,26
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|235.485
|% 10,00
|
|MRSHL
|101,80
|29.560.873
|% 9,99
|
|RTALB
|18,73
|44.766.574
|% 9,98
|
|GENTS
|2,54
|42.588.762
|% 9,96
|
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|
|YONGA
|24,38
|240.533
|% -9,97
|
|EKIZ
|5,76
|2.310.912
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|12.462.597
|% -9,84
|
|EMNIS
|3,71
|191.477
|% -7,94
|
|SRVGY
|17,38
|4.398.686
|% -6,51
|
|THYAO
|12,73
|543.097.029
|% 1,11
|
|GARAN
|8,14
|378.784.019
|% 0,00
|
|TUPRS
|88,80
|325.157.007
|% 2,60
|
|PETKM
|3,80
|296.457.881
|% -1,55
|
|BIMAS
|68,20
|222.414.288
|% -1,16
|
|PETKM
|3,80
|296.457.881
|% -1,55
|
|EKGYO
|1,64
|108.389.509
|% -1,20
|
|CEMAS
|1,24
|74.552.283
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,32
|71.582.570
|% -2,22
|
|MNDRS
|2,80
|145.910.270
|% 9,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5256
|8,5683
|% 0,54
|
|Frank
|7,0356
|7,0780
|% -0,03
|
|Riyal
|1,7984
|1,8075
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,38
|
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|2.409
|2.437
|-10,20
|
|Tam
|2.480
|2.504
|-14,20
|
|Yarım
|1.210
|1.224
|-5,10
|
|Çeyrek
|605
|612
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,13
|41,13
|1,15
|