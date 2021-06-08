***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 19:28
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz yaptığı toplantıda 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan ...... T.C. kimlik numaralı Birol Yenal Pehlivan'ın istifasının kabul edilmesine, 2-İstifası kabul edilen üyenin yerine şirket ortaklarından T.C. uyruklu, ..... T.C. kimlik numaralı .....adresinde ikamet eden İzzettin Kaplan'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 3- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan ...... T.C. kimlik numaralı Birol Yenal Pehlivan'ın imza yetkisinin sonlandırılmasına, 4-Yeni atanan T.C. uyruklu, .... T.C. kimlik numaralı .....adresinde ikamet eden İzzettin Kaplan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Yönetim Kurulu Başkanı T.C. uyruklu, ..... T.C. kimlik numaralı, ......adresinde ikamet eden Mehmet Hilmi Soylu ile birlikte müştereken temsile yetkili kılınmasına, İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941246
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.454
En Düşük
1.443
18:058,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
18:0510,4915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0133
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
18:05523,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,93
|Açılış
|: 523,00
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
521,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|31,94
|23.372.542
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|4.431.368
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|25.439.468
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,32
|14.564.849
|% 9,95
|
|SAYAS
|30,08
|15.473.754
|% 9,94
|
|MERIT
|197,10
|2.063.452
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,81
|20.807.761
|% -9,93
|
|METUR
|20,50
|23.414.879
|% -8,89
|
|DIRIT
|5,10
|350.316
|% -7,94
|
|NTHOL
|5,07
|147.881.687
|% -7,65
|
|THYAO
|14,48
|1.212.467.790
|% 1,40
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|KOZAL
|125,20
|1.113.127.827
|% -0,08
|
|KOZAA
|16,27
|646.269.092
|% -2,57
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,25
|596.411.542
|% 0,45
|
|GARAN
|8,30
|1.180.135.829
|% 0,12
|
|EKGYO
|1,99
|279.746.011
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,21
|128.865.729
|% 1,68
|
|TSKB
|1,40
|127.432.144
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6052
|8,6086
|% -0,05
|
|Euro
|10,4847
|10,4915
|% -0,13
|
|Sterlin
|12,1349
|12,1958
|% -0,31
|
|Frank
|9,5597
|9,6173
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2870
|2,2985
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-6,38
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,64
|27,67
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|0,32
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Seans Raporu
18:05
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