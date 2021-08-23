***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2021 16:58
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşme neticesinde
Şirketin mamul ve hammadde depolama faaliyeti için Firuzköy Mahallesi Bağlariçi Caddesi N46/1 – 1 Avcılar / İSTANBUL adresinde şube depo işyeri açılmasına ve ticaret sicilinde tescil ve ilanına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960039
BIST
17:101.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:108,4613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:109,9344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:10490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,06
|Açılış
|: 490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:10
|BRYAT
|436,70
|208.072.833
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.143.657
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.020
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|64.750.035
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.364.051
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.247.613
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,82
|13.682.563
|% -6,60
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,57
|1.248.360.482
|% 2,13
|
|SISE
|8,96
|754.110.725
|% 2,99
|
|THYAO
|12,49
|715.371.436
|% 1,88
|
|SASA
|28,10
|638.013.586
|% 0,72
|
|BRLSM
|11,01
|576.143.657
|% 9,99
|
|GARAN
|9,57
|1.248.360.482
|% 2,13
|
|YKBNK
|2,59
|236.893.320
|% 1,97
|
|SISE
|8,96
|754.110.725
|% 2,99
|
|EKGYO
|1,88
|152.782.785
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,73
|436.462.073
|% 2,50
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4583
|8,4613
|% -0,27
|
|Euro
|9,9282
|9,9344
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,5571
|11,6151
|% 0,29
|
|Frank
|9,2180
|9,2735
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2502
|2,2615
|% -0,24
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|19,22
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,94
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|27,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
|
|B. Petrol
|67,82
|67,82
|3,07
|
Seans Raporu
17:10
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17:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 44 artarak (% 1.37 ) 1, 295
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17:23
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