***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2023 17:09
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.07.2023 (Bugün) yapılan Kap açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin (ETILR) sermayesinin %4,14'ü olan A Grubu 1.656.362,3 TL nominal değerli pay ve %20,19'u olan B Grubu 8.075.430,2 TL nominal değerli payın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu tarafından satılması ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan tarafından alınması işlemi gerçekleşmiş olup pay devirleri tamamlanmıştır. Söz konusu pay devri sonrasında, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)'nin "Yönetim Kontrolü" başlıklı 12. Maddesi hükmüne göre bir yönetim kontrolü sağlanmadığından, Tebliğ'in "Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11'inci maddesi çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmadığı değerlendirilmektedir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166384
BIST
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17:386.158
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 50,81
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:3826,0384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0286
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:3828,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0359
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
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28,6615
En Düşük
28,0530
17:381.595,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -10,58
|Açılış
|: 1.595,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
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1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GRNYO
|7,81
|90.187.524
|% 10,00
|
|POLTK
|2.882,00
|62.575.530
|% 10,00
|
|RAYSG
|33,88
|74.155.695
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.127.003
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.133.004
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,30
|108.201.018
|% -6,34
|
|MERIT
|51,15
|57.319.747
|% -4,57
|
|ETILR
|14,26
|66.691.735
|% -3,32
|
|OYLUM
|4,98
|99.125.030
|% -3,30
|
|THYAO
|217,80
|9.847.532.595
|% 0,60
|
|TUPRS
|87,65
|4.445.188.752
|% 3,54
|
|SISE
|46,70
|3.978.684.259
|% 1,13
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|EKGYO
|7,92
|3.540.781.489
|% 1,15
|
|YKBNK
|13,08
|3.383.880.194
|% -1,36
|
|ZOREN
|3,53
|738.716.661
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,04
|2.445.448.588
|% -1,47
|
|ODAS
|8,31
|1.398.418.569
|% 5,59
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0347
|26,0410
|% -0,10
|
|Euro
|28,2632
|28,2912
|% 0,05
|
|Sterlin
|32,9169
|33,0820
|% -0,33
|
|Frank
|28,8392
|29,0129
|% -0,21
|
|Riyal
|6,9198
|6,9545
|% -0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, ISCTR, YKBNK
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 93 artarak (% 0.56 ) 5, 523
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSGYO, YAYLA, RODRG, PSDTC, PENTA, PSDTC, BFREN, GLBMD, BRKVY, VKFYO
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17:51
SEKFK, DIRIT, YYLGD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:51
ATLAS, IHAAS, MERIT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında