***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.07.2023 (Bugün) yapılan Kap açıklamasında belirtildiği üzere Şirketimiz Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş.'nin (ETILR) sermayesinin %4,14'ü olan A Grubu 1.656.362,3 TL nominal değerli pay ve %20,19'u olan B Grubu 8.075.430,2 TL nominal değerli payın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hilmi Soylu tarafından satılması ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzettin Kaplan tarafından alınması işlemi gerçekleşmiş olup pay devirleri tamamlanmıştır. Söz konusu pay devri sonrasında, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1)'nin "Yönetim Kontrolü" başlıklı 12. Maddesi hükmüne göre bir yönetim kontrolü sağlanmadığından, Tebliğ'in "Zorunlu Pay Alım Teklifi" başlıklı 11'inci maddesi çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmadığı değerlendirilmektedir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166384BIST