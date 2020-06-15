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***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2020 16:35
GÜNCEL HABERLER



***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 27.04.2020 tarihli Sermaye artırımına ilişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verile



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YYAPI 1,10 27.900.631 % 10,00  
TSPOR 6,06 340.578.555 % 9,98  
GEDZA 11,35 15.112.848 % 9,98  
KSTUR 46,32 42.244 % 9,97  
EKIZ 11,80 1.220.946 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5785 8,6215 % 0,69  
Frank 7,1876 7,2309 % 0,86  
Riyal 1,8201 1,8293 % 0,55  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -12,07  
Altın Gr. 378 378 -0,89  
Cumhuriyet 2.463 2.478 -7,70  
Tam 2.528 2.546 -7,90  
Yarım 1.232 1.243 -3,90  
Çeyrek 618 622 -1,90  
Gümüş.Ons 17,23 17,27 -0,23  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,04  
B. Petrol 38,41 38,41 -0,32  
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