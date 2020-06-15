***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2020 16:35
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 27.04.2020 tarihli Sermaye artırımına ilişkin Alınan Yönetim Kurulu Kararının Güncellenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verile
17:54109.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -270,42
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
17:546,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8617
En Düşük
6,8141
17:547,7266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0530
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7423
En Düşük
7,6457
17:54378,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,95
|Açılış
|: 378,41
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
374,73
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|27.900.631
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,06
|340.578.555
|% 9,98
|
|GEDZA
|11,35
|15.112.848
|% 9,98
|
|KSTUR
|46,32
|42.244
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|1.220.946
|% 9,97
|
|ISBIR
|1.044,10
|185.850
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,29
|25.339.376
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|378.637
|% -9,82
|
|EGCEY
|1,31
|175.325
|% -9,66
|
|DAGHL
|10,50
|5.050.020
|% -9,56
|
|THYAO
|12,61
|882.515.426
|% -1,18
|
|EKGYO
|1,92
|710.700.891
|% -0,52
|
|SASA
|10,79
|683.922.651
|% 4,66
|
|GUSGR
|4,35
|644.730.068
|% 4,32
|
|GARAN
|8,06
|629.260.331
|% -0,98
|
|EKGYO
|1,92
|710.700.891
|% -0,52
|
|CEMAS
|1,28
|271.869.294
|% 2,40
|
|KARSN
|2,23
|435.099.987
|% 9,85
|
|IEYHO
|0,82
|142.496.509
|% 9,33
|
|SKBNK
|1,27
|211.206.966
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5785
|8,6215
|% 0,69
|
|Frank
|7,1876
|7,2309
|% 0,86
|
|Riyal
|1,8201
|1,8293
|% 0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-12,07
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.478
|-7,70
|
|Tam
|2.528
|2.546
|-7,90
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-3,90
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,27
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,80
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,41
|38,41
|-0,32
|