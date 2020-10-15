***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.10.2020 14:44
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.352.370
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 775.000 1.734.639,850 223,82449 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEIBG00025 Nâma A Grubu, ETIL1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREIBG00035 0
B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 11.577.370 25.912.990,150 223,82449 1,00 B Grubu B Grubu, ETILR, TREEIBG00017 Hamiline B Grubu, ETILR(RÜÇHAN), TRREIBG00043 102.260,95
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.352.370 27.647.630,000 223,82449 102.260,950
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan paylar, 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere BorsaİstanbulA.Ş.de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 12.10.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 22.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.09.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizce 13.10.2020 tarihli KAP açıklaması ile yapılan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu çerçevesinde, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 102.260,950 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 15-16 Ekim 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881930
BIST