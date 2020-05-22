***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
22.05.2020 14:28
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,
Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanarak %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde,
Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ekteki raporun kabul edilmesine ve hazırlanan raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846490
BIST
16:07103.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 370,12
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:076,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:077,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:07379,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,12
|Açılış
|: 379,31
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|529.897.175
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|377.952.295
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|350.671.263
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.135.309
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,64
|44.995.534
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,20
|71.482.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2642
|8,3056
|% -0,15
|
|Frank
|6,9777
|7,0198
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,99
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.493
|18,50
|
|Tam
|2.530
|2.558
|19,00
|
|Yarım
|1.235
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,01
|
|B. Petrol
|34,78
|34,78
|-1,29
|