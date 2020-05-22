***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak,Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanarak %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde,Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ekteki raporun kabul edilmesine ve hazırlanan raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846490BIST