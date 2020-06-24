***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde,22.05.2020 tarih, 2020/15 sayılı kararımız çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış ve kamuya duyurulmuş olan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin raporun ekteki şekliyle revize edilmesine,Hazırlanan revize edilmiş raporun kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına,oy birliği ile karar verilmiştir,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852681BIST