***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
24.06.2020 17:28
***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak, Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %223,82 oranında 27.647.630 Türk Lirası artırılarak 40.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin sermaye artırımı sürecinde,
22.05.2020 tarih, 2020/15 sayılı kararımız çerçevesinde Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış ve kamuya duyurulmuş olan Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin raporun ekteki şekliyle revize edilmesine,
Hazırlanan revize edilmiş raporun kabul edilmesine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayınlanmasına,
oy birliği ile karar verilmiştir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852681
BIST
17:43114.643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -695,64
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.627
En Düşük
114.333
17:436,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
17:437,7340
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0164
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7165
17:43390,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,50
|Açılış
|: 390,79
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,49
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|436.955.473
|% 10,00
|
|LUKSK
|16,52
|1.920.676
|% 9,99
|
|AYEN
|4,41
|245.879.431
|% 9,98
|
|AKMGY
|33,06
|5.707.697
|% 9,98
|
|KSTUR
|49,00
|85.526
|% 9,96
|
|GLRYH
|13,18
|32.995.640
|% -9,97
|
|EKIZ
|10,31
|2.341.839
|% -9,96
|
|RTALB
|31,50
|84.451.742
|% -9,95
|
|EMNIS
|3,83
|67.837
|% -9,88
|
|BAYRK
|8,20
|13.820.901
|% -8,69
|
|KRDMD
|3,09
|3.229.071.619
|% 4,39
|
|GARAN
|8,22
|982.237.529
|% -2,84
|
|PETKM
|4,21
|964.175.761
|% 1,69
|
|GUSGR
|4,72
|846.570.507
|% 3,28
|
|KARSN
|2,71
|684.479.850
|% -0,73
|
|KRDMD
|3,09
|3.229.071.619
|% 4,39
|
|CEMAS
|1,43
|436.955.473
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,89
|267.355.176
|% 9,88
|
|ODAS
|2,19
|585.288.806
|% 0,92
|
|KARSN
|2,71
|684.479.850
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5095
|8,5521
|% -0,43
|
|Frank
|7,2038
|7,2472
|% -0,18
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|4,95
|
|Altın Gr.
|391
|391
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.551
|12,80
|
|Tam
|2.601
|2.616
|13,10
|
|Yarım
|1.268
|1.280
|6,50
|
|Çeyrek
|636
|641
|3,20
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|-1,33
|
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