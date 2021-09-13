***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıCocacola Satış ve Dağıtım A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimizin 10.09.2021 tarihinde İçecek üretimi ve dağıtımı yapan Cocacola Satış ve Dağıtım A.Ş. ile imzalamış olduğu yansıtma geliri ve ek indirimleri içeren "bayilik bölgesi direkt satış sözleşmesi" ile alakalı paydaşların tam ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına yapmış olduğumuz açıklamamızın güncellenmesi sebebi hasıl olmuştur.Şirketimiz ve karşı firma ile anlaşmanın 10.09.2021 tarihinde imzalanmış olmasına rağmen, yapmış olduğumuz bu anlaşma ile, geriye dönük olarak 2021 / Ağustos ayının ilk iş gününden başlayacak (02.08.2021) şekile toplamda 15 ay sürecek olan yansıtma geliri (ciro primi) ve şubelerimiz için ek indirim hakkı kazanılmıştır. İmzalanmış olan bu sözleşmenin bitiş tarihi 31.10.2022 dir.Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963379BIST