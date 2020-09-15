***ETILR* *GSDHO* *PSDTC* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
15.09.2020 09:13
***ETILR******GSDHO******PSDTC******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETILR, ALMAD, GSDHO, PSDTC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875034
BIST
10:301.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,04
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:307,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:308,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0174
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:30472,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,92
|Açılış
|: 472,71
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|CRFSA
|12,32
|2.540.162
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|803.795
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|37.940.429
|% -9,99
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,02
|11.126.010
|% -8,39
|
|KRDMD
|3,13
|292.303.729
|% -0,63
|
|SISE
|6,39
|160.584.400
|% -0,62
|
|PETKM
|4,33
|64.390.095
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,48
|59.864.419
|% 2,07
|
|GARAN
|6,79
|51.867.616
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,13
|292.303.729
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,48
|59.864.419
|% 2,07
|
|IHLAS
|1,07
|38.580.068
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,86
|51.560.820
|% 1,64
|
|SISE
|6,39
|160.584.400
|% -0,62
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4845
|7,4866
|% 0,03
|
|Euro
|8,8957
|8,9008
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,5937
|9,6418
|% 0,11
|
|Frank
|8,2256
|8,2751
|% 0,26
|
|Riyal
|1,9883
|1,9982
|% -0,04
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,04
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-0,02
|