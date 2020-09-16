***ETILR* *HATEK* *COSMO* *ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.09.2020 09:12
***ETILR******HATEK******COSMO******ALMAD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [COSMO, ETILR, HATEK, ALMAD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875213
BIST
10:311.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:317,5000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5001
En Düşük
7,4788
10:318,8973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8973
En Düşük
8,8600
10:31473,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,70
|Açılış
|: 473,38
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:27
|VAKFN
|4,04
|5.385.072
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.633.014
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,46
|10.287.304
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,27
|16.728.353
|% -9,17
|
|BJKAS
|3,14
|6.613.574
|% -7,92
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|SASA
|16,63
|114.972.895
|% 2,21
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|PETUN
|24,20
|67.164.738
|% 2,11
|
|PETKM
|4,40
|147.553.980
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|96.162.280
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,07
|24.128.298
|% 1,90
|
|SISE
|6,40
|134.573.746
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,81
|26.070.043
|% 0,00
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4966
|7,4990
|% 0,12
|
|Euro
|8,8911
|8,8949
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,6247
|9,6730
|% -0,03
|
|Frank
|8,2272
|8,2767
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9926
|2,0025
|% 0,06
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|11,48
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,71
|