***ETILR* *KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.09.2020 09:16
***ETILR******KENT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KENT, ETILR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/09/2020) ETILR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 06/10/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875035
BIST
10:361.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,46
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:367,4930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:368,9035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:36472,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,76
|Açılış
|: 472,53
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CRFSA
|12,32
|2.586.596
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|827.662
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|39.910.562
|% -9,99
|
|LKMNH
|11,66
|35.791.942
|% -9,96
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|KRDMD
|3,13
|341.369.425
|% -0,63
|
|SISE
|6,41
|194.245.814
|% -0,31
|
|VAKKO
|6,35
|85.340.631
|% 2,58
|
|PETKM
|4,33
|68.289.380
|% 0,70
|
|BIMAS
|71,35
|66.706.002
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,13
|341.369.425
|% -0,63
|
|IHLAS
|1,07
|50.069.899
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,48
|61.501.606
|% 2,07
|
|EKGYO
|1,85
|64.980.984
|% 1,09
|
|SISE
|6,41
|194.245.814
|% -0,31
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4910
|7,4930
|% 0,12
|
|Euro
|8,9002
|8,9035
|% 0,18
|
|Sterlin
|9,5884
|9,6365
|% 0,05
|
|Frank
|8,2274
|8,2769
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 0,00
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|5,34
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|39,41
|39,41
|-0,20
|
Seans Raporu
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